Житомир отправит на переработку в Румынию 100 кг батареек

«Темы эффективного обращения с твердыми бытовыми отходами, утилизации батареек, в частности, неоднократно поднимались участниками фестиваля «Мастерская города Житомира» в предыдущие годы. Именно во время «Мастерской города» были разработаны специальные боксы для сбора батареек, которые были размещены в помещении Житомирского городского совета и в школах города (СОШ №28, №23 и лицей №24)», - рассказал директор коммунального учреждения «Агентство развития города» Борис Пахолюк.

«Очень важно, что эти 100 кг отработанных батареек не поедут на наш полигон и не будут загрязнять окружающую среду. И хотя пока мы не можем обеспечить переработку отработанных батареек в нашей громаде, однако такой небольшой шаг весом 100 кг сможет показать пример эффективного обращения с опасными отходами. Имею большие надежды, что этот успешный кейс будет иметь продолжение» - отметила Валентина Седляр, заместитель начальника отдела инфраструктурных проектов, энергоэффективности и промоций департамента экономического развития городского совета.