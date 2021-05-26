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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 26 » 08:58:36

Житомир отправит на переработку в Румынию 100 кг батареек

Сегодня, 08:58:36 657 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир отправит на переработку в Румынию 100 кг батареек

 В мае планируется отправка на переработку в Румынию около 100 кг отработанных батареек, которые были собраны в Житомире на протяжении предыдущих лет в рамках экологической инициативы. Об этом «Журналу Житомира» рассказали в Житомирском городском совете.

Сбор отработанных батареек проводился в помещении Житомирского городского совета и еще в трех школах громады. Коммунальное учреждение «Агентство развития города» отправит батарейки на румынский завод GreenWee.
 

«Темы эффективного обращения с твердыми бытовыми отходами, утилизации батареек, в частности, неоднократно поднимались участниками фестиваля «Мастерская города Житомира» в предыдущие годы. Именно во время «Мастерской города» были разработаны специальные боксы для сбора батареек, которые были размещены в помещении Житомирского городского совета и в школах города (СОШ №28, №23 и лицей №24)», - рассказал директор коммунального учреждения «Агентство развития города» Борис Пахолюк.




В мэрии объясняют, что сначала на заводе будут отсортированы батарейки по виду рабочего элемента (разные типы батареек перерабатываются по разной технологии). После переработки из них получат такие металлы: цинк, марганец, кадмий, никель, литий, свинец, которые будут повторно использованы в промышленности.
 

«Очень важно, что эти 100 кг отработанных батареек не поедут на наш полигон и не будут загрязнять окружающую среду. И хотя пока мы не можем обеспечить переработку отработанных батареек в нашей громаде, однако такой небольшой шаг весом 100 кг сможет показать пример эффективного обращения с опасными отходами. Имею большие надежды, что этот успешный кейс будет иметь продолжение» - отметила Валентина Седляр, заместитель начальника отдела инфраструктурных проектов, энергоэффективности и промоций департамента экономического развития городского совета.


Фото: ЖГС
 
Напомним, благодаря онлайн-карте жители Житомира могут за считанные секунды найти пункты сбора вторичного сырья.
Тэги: Житомир, переработка, батарейки
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Комментариев: 4
merks
1 Александра (merks)   • 09:24:19, Сегодня [Материал]

Відправити на переробку Колєсніка з Пивоваровою. Чи Мойсєєва. Тоді б екологія Житомира стала б набагато краще.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 11:34:26, Сегодня [Материал]

интересно, во что житомирцам обошёлся этот "успешный кейс"?
ax
3 Ax Axovich (ax)   • 12:27:52, Сегодня [Материал]

Сумно що лише 100кг за декілька років. Сподіваюсь, що це тільки з трьох місць. Бо також збирають у інших точках, напр брейн у глобалі.
merks
4 Александра (merks)   • 20:27:45, Сегодня [Материал]

у брейн нема
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