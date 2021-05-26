«Пошопился» с друзьями: в Житомире подросток украл с чужой кредитки 30 тысяч

В Житомире 17-летний парень нашел чужую банковскую карточку и несколько дней рассчитывался ею в магазинах. Всего подросток украл у владельца карты около 30 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"25 мая в Житомирское райуправление полиции обратился 52-летний житель областного центра с сообщением о похищении средств с его банковского счета. Как выяснилось, мужчина обнаружил многократное снятие средств с помощью его кредитной карточки, которую, вероятно, он потерял", - информирует ГУНП.
Полицейские установили, что транзакции с помощью карты проводились в одном из торговых центров Житомира. Впоследствии оперативники уголовного розыска установили и личность того, кто воспользовался чужими деньгами. Оказалось, что 17-летний житомирянин на протяжении нескольких дней развлекался с друзьями и скупался в магазинах за чужой счет.
"Сумма нанесенного ущерба составила около 30 000 гривен. Парень признал свою вину, у него изъяли банковскую карточку заявителя"
, - добавили правоохранители.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Причастному к правонарушению может грозить штраф, общественные или исправительные работы, полугодовой арест или ограничение свободы на срок до 5 лет.