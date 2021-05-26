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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 26 » 10:44:36

«Пошопился» с друзьями: в Житомире подросток украл с чужой кредитки 30 тысяч

Сегодня, 10:44:25 991 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Пошопился» с друзьями: в Житомире подросток украл с чужой кредитки 30 тысяч

 В Житомире 17-летний парень нашел чужую банковскую карточку и несколько дней рассчитывался ею в магазинах. Всего подросток украл у владельца карты около 30 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"25 мая в Житомирское райуправление полиции обратился 52-летний житель областного центра с сообщением о похищении средств с его банковского счета. Как выяснилось, мужчина обнаружил многократное снятие средств с помощью его кредитной карточки, которую, вероятно, он потерял", - информирует ГУНП.


Полицейские установили, что транзакции с помощью карты проводились в одном из торговых центров Житомира. Впоследствии оперативники уголовного розыска установили и личность того, кто воспользовался чужими деньгами. Оказалось, что 17-летний житомирянин на протяжении нескольких дней развлекался с друзьями и скупался в магазинах за чужой счет.

"Сумма нанесенного ущерба составила около 30 000 гривен. Парень признал свою вину, у него изъяли банковскую карточку заявителя", - добавили правоохранители.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Причастному к правонарушению может грозить штраф, общественные или исправительные работы, полугодовой арест или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Тэги: полиция, кража, Житомир, банковская карта
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 11:33:24, Сегодня [Материал]

"украл у владельца карты"
владелец карты - банк, её выпустивший.
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