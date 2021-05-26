Ученый из Житомира выращивает гигантские креветки в домашних условиях. ВИДЕО

Профессор "Житомирской политехники" в домашних условиях выращивает гигантские креветки. Цель - разработать технологии, которые могут снизить цену на этот вид креветок для украинцев.
Естественной средой обитания гигантских пресноводных креветок является Малая Азия. Ученый Елена Уваева выращивает их на Полесье уже 2 года, передает "Суспільне".
"Родина креветок - это тропический климат, это 28 градусов и, понятно, что в наших условиях надо, чтобы в аквариуме был нагреватель. Выращивание этих креветок в наших условиях является специфическим. Хотя сам вид является пресноводным, но личинки выращивают в морской воде. Достаточно просто искусственно создать такую среду, чтобы они росли и развивались. 5-6 месяцев - и мы уже имеем креветку товарного вида. Для сравнения: нашим пресноводным ракам нужно 2-4 года, чтобы там уже было что-то есть", - говорит Елена Уваева.
Кроме научного интереса, ученый имеет и практическую заинтересованность в выращивании креветок.
"На сегодня киевские рестораны закупают килограмм гигантской креветки за 1200 гривен. Как по мне, это очень большая цена для рядового житомирянина. Поэтому ученые работают над тем, чтобы удешевить эту креветку", - говорит Елена Уваева.
Фото: Суспільне
Профессор житомирского университета также разрабатывает рецептуру кормов для креветок.
"Хотелось бы, чтобы украинцы могли себе позволить такой качественный продукт - свежие креветки без антибиотиков и стимуляторов роста", - говорит Елена Уваева и добавляет, что и в дальнейшем будет продолжать работу в этом направлении.