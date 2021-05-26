Ученый из Житомира выращивает гигантские креветки в домашних условиях. ВИДЕО

"Родина креветок - это тропический климат, это 28 градусов и, понятно, что в наших условиях надо, чтобы в аквариуме был нагреватель. Выращивание этих креветок в наших условиях является специфическим. Хотя сам вид является пресноводным, но личинки выращивают в морской воде. Достаточно просто искусственно создать такую ​​среду, чтобы они росли и развивались. 5-6 месяцев - и мы уже имеем креветку товарного вида. Для сравнения: нашим пресноводным ракам нужно 2-4 года, чтобы там уже было что-то есть", - говорит Елена Уваева.