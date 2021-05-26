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На улицах Житомира за час произошли три ДТП. ФОТО

Сегодня, 13:59:16 1287 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улицах Житомира за час произошли три ДТП. ФОТО

 26 мая в Житомире в течение одного часа произошли три ДТП. В частности, в 10 утра на перекрестке улиц Победы и Домбровского троллейбус столкнулся с автомобилем Ford.

Об этом сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Житомирской области.

"Как установили патрульные, водитель троллейбуса нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем Ford. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших лиц нет", - говорится в сообщении.

Также в 10:30 на улице Франко дорогу не поделили водители автомобилей Renault и Mazda.

"В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших лиц нет. Патрульные полицейские занимаются оформлением административных материалов по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП", - отмечают правоохранители.



А около 11:00 на проспекте Независимости столкнулись сразу три автомобиля.

"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Независимости с участием автомобилей Renault, Skoda и Opel. Осложнения дорожного движения нет. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших лиц нет", - информируют патрульные.

Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
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