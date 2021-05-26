На улицах Житомира за час произошли три ДТП. ФОТО

26 мая в Житомире в течение одного часа произошли три ДТП. В частности, в 10 утра на перекрестке улиц Победы и Домбровского троллейбус столкнулся с автомобилем Ford.
Об этом сообщили в Telegram-канале
патрульной полиции Житомирской области.
"Как установили патрульные, водитель троллейбуса нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем Ford. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших лиц нет"
, - говорится в сообщении.
Также в 10:30 на улице Франко дорогу не поделили водители автомобилей Renault и Mazda.
"В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших лиц нет. Патрульные полицейские занимаются оформлением административных материалов по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП"
, - отмечают правоохранители.
А около 11:00 на проспекте Независимости столкнулись сразу три автомобиля.
"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Независимости с участием автомобилей Renault, Skoda и Opel. Осложнения дорожного движения нет. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших лиц нет"
, - информируют патрульные.
Фото: патрульная полиция