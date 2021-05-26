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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 26 » 17:37:42

Обложил ежемесячной «данью»: в Житомирской области будут судить экс-начальника районной полиции

Сегодня, 17:37:42 586 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Обложил ежемесячной «данью»: в Житомирской области будут судить экс-начальника районной полиции

 В Житомирской области будут судить бывшего чиновника полиции, который требовал взятки за выдачу разрешений на использование охотничьего оружия и рыборазведение. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника одного из территориальных отделений полиции, который неоднократно требовал и получил неправомерную выгоду от местного арендатора пруда (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как стало известно "Журналу Житомира", речь идет о бывшем начальнике полиции Попельнянского района. В мае 2020 года он требовал деньги у Анатолия Захаренко, которого обвиняют в убийстве семерых человек.
 

"По данным следствия, чиновник правоохранительного органа за выдачу разрешений на приобретение, ношение и хранение охотничьего гладкоствольного оружия требовал и получил от местного жителя неправомерную выгоду на сумму 2000 грн. В дальнейшем, узнав, что мужчина не имеет соответствующих разрешительных документов для деятельности, связанной с выращиванием, разведением и реализацией рыбы, а также по организации отдыха на берегу пруда, предложил свое "покровительство" за ежемесячную плату. Однако при повторном получения части неправомерной выгоды - 2000 грн был уличен и задержан оперативными работниками Житомирского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции", - информирует прокуратура.


Досудебное расследование проводило Государственное бюро расследований. Дело будет рассматривать Попельнянский районный суд.
Тэги: полиция, суд, взятка, Житомирская область
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