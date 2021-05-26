Обложил ежемесячной «данью»: в Житомирской области будут судить экс-начальника районной полиции

В Житомирской области будут судить бывшего чиновника полиции, который требовал взятки за выдачу разрешений на использование охотничьего оружия и рыборазведение. Об этом сообщили в областной прокуратуре
.
"Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника одного из территориальных отделений полиции, который неоднократно требовал и получил неправомерную выгоду от местного арендатора пруда (ч. 3 ст. 368 УК Украины)"
, - говорится в сообщении.
Как стало известно "Журналу Житомира
", речь идет о бывшем начальнике полиции Попельнянского района. В мае 2020 года он требовал деньги
у Анатолия Захаренко, которого обвиняют в убийстве семерых человек
.
"По данным следствия, чиновник правоохранительного органа за выдачу разрешений на приобретение, ношение и хранение охотничьего гладкоствольного оружия требовал и получил от местного жителя неправомерную выгоду на сумму 2000 грн. В дальнейшем, узнав, что мужчина не имеет соответствующих разрешительных документов для деятельности, связанной с выращиванием, разведением и реализацией рыбы, а также по организации отдыха на берегу пруда, предложил свое "покровительство" за ежемесячную плату. Однако при повторном получения части неправомерной выгоды - 2000 грн был уличен и задержан оперативными работниками Житомирского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции", - информирует прокуратура.
Досудебное расследование проводило Государственное бюро расследований. Дело будет рассматривать Попельнянский районный суд.