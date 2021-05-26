Обложил ежемесячной «данью»: в Житомирской области будут судить экс-начальника районной полиции

"По данным следствия, чиновник правоохранительного органа за выдачу разрешений на приобретение, ношение и хранение охотничьего гладкоствольного оружия требовал и получил от местного жителя неправомерную выгоду на сумму 2000 грн. В дальнейшем, узнав, что мужчина не имеет соответствующих разрешительных документов для деятельности, связанной с выращиванием, разведением и реализацией рыбы, а также по организации отдыха на берегу пруда, предложил свое "покровительство" за ежемесячную плату. Однако при повторном получения части неправомерной выгоды - 2000 грн был уличен и задержан оперативными работниками Житомирского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции", - информирует прокуратура.