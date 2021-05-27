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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 27 » 10:21:42

5 июня в Житомире состоится фестиваль мороженого

Сегодня, 10:21:42 1620 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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5 июня в Житомире состоится фестиваль мороженого

 В Житомире 5 июня состоится фестиваль мороженого. Проведение праздника согласовали сегодня члены исполнительного комитета. Основные локации фестиваля будут находиться на улице Михайловской, площади имени Королёва и в парке Гагарина.

«На улице Михайловской с 12:00 до 18:00 состоятся мастер-классы для детей от мастеров народного творчества, выставка-ярмарка товаров декоративного искусства, будут размещены тематические фотозоны», - сообщает Илона Колодий, начальник управления культуры городского совета.

По информации мэрии, на площади имени Королева с 11:00 будут размещены зоны активных игр, тематические локации, зоны мастер-классов, различные конкурсы, игры для детей и их семей, розыгрыши подарков.

Вечерняя концертная программа начнется в 18:00 выступлением творческих коллективов Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера, а с 20:00 до 21:30 - диджей-программа.

На всех трех локациях организуют праздничную торговлю мороженым, а на территории парка 5 и 6 июня - зону фудкорта.

Праздник организуют Житомирский городской совет, Житомирская областная государственная администрация и АО «Житомирский маслозавод».
Тэги: фестиваль, Житомир, мороженое
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