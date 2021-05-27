5 июня в Житомире состоится фестиваль мороженого

В Житомире 5 июня состоится фестиваль мороженого. Проведение праздника согласовали сегодня члены исполнительного комитета. Основные локации фестиваля будут находиться на улице Михайловской, площади имени Королёва и в парке Гагарина.
«На улице Михайловской с 12:00 до 18:00 состоятся мастер-классы для детей от мастеров народного творчества, выставка-ярмарка товаров декоративного искусства, будут размещены тематические фотозоны»
, - сообщает Илона Колодий, начальник управления культуры городского совета.
По информации мэрии
, на площади имени Королева с 11:00 будут размещены зоны активных игр, тематические локации, зоны мастер-классов, различные конкурсы, игры для детей и их семей, розыгрыши подарков.
Вечерняя концертная программа начнется в 18:00 выступлением творческих коллективов Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера, а с 20:00 до 21:30 - диджей-программа.
На всех трех локациях организуют праздничную торговлю мороженым, а на территории парка 5 и 6 июня - зону фудкорта.
Праздник организуют Житомирский городской совет, Житомирская областная государственная администрация и АО «Житомирский маслозавод».