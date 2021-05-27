Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 27 Мая 2021    21:58:53
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 27 » 12:31:20

В Житомире открыли бесплатную мини-СТО для велосипедов. ФОТО

Сегодня, 12:31:20 1249 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире открыли бесплатную мини-СТО для велосипедов. ФОТО

 В Житомире на территории школы №36 обустроили первую в городе станцию ​​технического самообслуживания (ремонта) велосипедов. Такой подарок к Велодню-2021 получили школьники и жители Житомира от инициативы трансформации городской мобильности (TUMI) и Немецкого общества международного сотрудничества GIZ.
 

«Общеобразовательная школа №36 является участником проекта «TUMI: шлях до школи», расположена недалеко от центра города и в октябре 2020 года собрала наибольшее количество участников велошколы (более 50 учеников и взрослых), проведение которой было одним из этапов проекта, - рассказывает координатор проекта Алина Кундич. - локацию выбирали вместе с представителями школьного комитета по мобильности учебного заведения. ВелоСТО расположена возле велопарковки, которая также была установлена ​​в рамках проекта, и которая хорошо просматривается камерой видеонаблюдения».


Как рассказали в горсовете, станция ремонта велосипедов изготовлена ​​из прочных материалов. Стойка самообслуживания имеет в своей конструкции встроенный механический насос, который изготовлен на основе итальянского мощного пневмоцилиндра и не боится воздействия внешней среды. Универсальный клапан позволяет накачивать колеса с любым типом ниппеля.

ВелоСТО также включает в себя:
 
  • металлический корпус с держателем для велосипеда;
  • набор инструментов:
  • мультитул;
  • отвертку TORX;
  • бортировочные лопатки;
  • универсальный разводной ключ;
  • конусный ключ 13 мм;
  • конусный ключ 15 мм;
  • выжимку цепи;
  • универсальный ключ для спиц;
  • ключ для педалей.

Отныне в случае неисправностей велосипеда житомиряне могут его самостоятельно починить на новенькой велоСТО.

Напомним, в рамках проекта «TUMI: шлях до школи» в Житомире появились табло измерения скорости, были установлены велопарковки, обустроены безопасные пешеходные переходы возле двух школ.





Фото: Facebook / ГО "Асоціація Велосипедистів Житомирщини"
Тэги: СТО, велосипед, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus