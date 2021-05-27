В Житомире открыли бесплатную мини-СТО для велосипедов. ФОТО

В Житомире на территории школы №36 обустроили первую в городе станцию технического самообслуживания (ремонта) велосипедов. Такой подарок к Велодню-2021 получили школьники и жители Житомира от инициативы трансформации городской мобильности (TUMI) и Немецкого общества международного сотрудничества GIZ.
«Общеобразовательная школа №36 является участником проекта «TUMI: шлях до школи», расположена недалеко от центра города и в октябре 2020 года собрала наибольшее количество участников велошколы (более 50 учеников и взрослых), проведение которой было одним из этапов проекта, - рассказывает координатор проекта Алина Кундич. - локацию выбирали вместе с представителями школьного комитета по мобильности учебного заведения. ВелоСТО расположена возле велопарковки, которая также была установлена в рамках проекта, и которая хорошо просматривается камерой видеонаблюдения».
Как рассказали в горсовете, станция ремонта велосипедов изготовлена из прочных материалов. Стойка самообслуживания имеет в своей конструкции встроенный механический насос, который изготовлен на основе итальянского мощного пневмоцилиндра и не боится воздействия внешней среды. Универсальный клапан позволяет накачивать колеса с любым типом ниппеля.
ВелоСТО также включает в себя:
- металлический корпус с держателем для велосипеда;
- набор инструментов:
- мультитул;
- отвертку TORX;
- бортировочные лопатки;
- универсальный разводной ключ;
- конусный ключ 13 мм;
- конусный ключ 15 мм;
- выжимку цепи;
- универсальный ключ для спиц;
- ключ для педалей.
Отныне в случае неисправностей велосипеда житомиряне могут его самостоятельно починить на новенькой велоСТО.
Напомним, в рамках проекта «TUMI: шлях до школи» в Житомире появились табло измерения скорости
, были установлены велопарковки
, обустроены безопасные пешеходные переходы
возле двух школ.
Фото: Facebook / ГО "Асоціація Велосипедистів Житомирщини"