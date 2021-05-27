Водоканал перенес дату отключения воды и призвал житомирян сделать запасы на двое суток

КП "Житомирводоканал" перенесло дату масштабного ремонта и соответственно отключения водоснабжения в городе на четверг, 3 июня. Соответствующую информацию сегодня опубликовали на странице коммунального предприятия в Facebook
.
Ранее планировалось, что водоснабжение в Житомире отключат в субботу, 5 июня
.
"Уважаемые абоненты, в связи с возникновением необходимости скорейшей замены оборудования в водопроводных камерах, мы вынуждены перенести дату проведения работ на водопроводных сетях города, которые предусматривают приостановление водоснабжения в городе. Начало реконструкции северного магистрального трубопровода - 3 июня. Для того, чтобы заменить оборудование в водопроводных камерах в 22:00 будет приостановлено водоснабжение всего города", - сообщает водоканал.
По информации коммунальщиков, водоснабжение будет восстановлено в ночь с 4 на 5 июня
.
Сразу после проведения работ по замене запорной арматуры будет происходить промывка и дезинфекция водопроводных сетей, которая продлится с 20:00 5 июня до 20:00 6 июня.
При проведении промывки и дезинфекции вода в кранах абсолютно безопасна для мытья посуды, стирки и других хозяйственных целей, однако ее нельзя использовать для приготовления пищи.
"Обращаемся к вам с просьбой сделать необходимый запас воды и с пониманием отнестись к ситуации с временным приостановлением водоснабжения, ведь мы работаем ради нашего общего блага. Просим сделать это заранее, ведь вечером, в пик водоразбора, в сетях будет снижено давление подачи воды"
, - отмечает водоканал.