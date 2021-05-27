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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 27 » 17:07:39

Водоканал перенес дату отключения воды и призвал житомирян сделать запасы на двое суток

Сегодня, 17:07:39 2313 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал перенес дату отключения воды и призвал житомирян сделать запасы на двое суток

 КП "Житомирводоканал" перенесло дату масштабного ремонта и соответственно отключения водоснабжения в городе на четверг, 3 июня. Соответствующую информацию сегодня опубликовали на странице коммунального предприятия в Facebook.

Ранее планировалось, что водоснабжение в Житомире отключат в субботу, 5 июня.
 

"Уважаемые абоненты, в связи с возникновением необходимости скорейшей замены оборудования в водопроводных камерах, мы вынуждены перенести дату проведения работ на водопроводных сетях города, которые предусматривают приостановление водоснабжения в городе. Начало реконструкции северного магистрального трубопровода - 3 июня. Для того, чтобы заменить оборудование в водопроводных камерах в 22:00 будет приостановлено водоснабжение всего города", - сообщает водоканал.


По информации коммунальщиков, водоснабжение будет восстановлено в ночь с 4 на 5 июня.

Сразу после проведения работ по замене запорной арматуры будет происходить промывка и дезинфекция водопроводных сетей, которая продлится с 20:00 5 июня до 20:00 6 июня.

При проведении промывки и дезинфекции вода в кранах абсолютно безопасна для мытья посуды, стирки и других хозяйственных целей, однако ее нельзя использовать для приготовления пищи.

"Обращаемся к вам с просьбой сделать необходимый запас воды и с пониманием отнестись к ситуации с временным приостановлением водоснабжения, ведь мы работаем ради нашего общего блага. Просим сделать это заранее, ведь вечером, в пик водоразбора, в сетях будет снижено давление подачи воды", - отмечает водоканал.

Тэги: Житомир, Ремонт, водоканал, Водоснабжение
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Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 19:47:29, Сегодня [Материал]

Пропоную змінити логотип Водоканалу, взявши за основу символ засувки. Тієї самої, яка вже кілька років поспіль має забезпечувати можливість локалізованого відключення води замість відключення цілого міста.
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