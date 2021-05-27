Водоканал перенес дату отключения воды и призвал житомирян сделать запасы на двое суток

"Уважаемые абоненты, в связи с возникновением необходимости скорейшей замены оборудования в водопроводных камерах, мы вынуждены перенести дату проведения работ на водопроводных сетях города, которые предусматривают приостановление водоснабжения в городе. Начало реконструкции северного магистрального трубопровода - 3 июня. Для того, чтобы заменить оборудование в водопроводных камерах в 22:00 будет приостановлено водоснабжение всего города", - сообщает водоканал.