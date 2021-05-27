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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Май » 27 » 18:27:40

Сброс мусора на Житомирщине: облсовет просит власти Львова разобраться с проблемой

Сегодня, 18:27:40 358 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сброс мусора на Житомирщине: облсовет просит власти Львова разобраться с проблемой

 Житомирский областной совет обратился к Львовскому облсовету, ОГА и горсовету Львова из-за вывоза и самовольного сброса бытовых отходов из региона на территории Житомирщины.

Обращение принято на сессии облсовета, сообщает корреспондент Укринформ.
 

«Мы, депутаты Житомирского областного совета, обеспокоены ситуацией, сложившейся в Житомирской области в связи с несанкционированным и самовольным размещением твердых бытовых и других отходов (в том числе медицинских) в не предусмотренных для того местах, что носит системный характер и имеет львовское происхождение», - говорится в обращении.


В документе отмечается, что 20-21 марта жители села Будичаны Житомирского района обнаружили на территории неработающего кирпичного завода стихийную свалку бытовых и других отходов. Среди мусора обнаружили и медицинские отходы - одноразовые халаты, маски, перчатки, упаковки от таблеток и медпрепаратов. Замечены также квитанции из города Львова.

В Житомирском облсовете отмечают, что отходы размещены в водоохранной зоне реки Будычина, которая является притоком реки Тетерев, формирующим водохранилище для забора питьевой воды.

Из-за инцидента направлены обращения в Житомирскую областную прокуратуру, Главное управление Национальной полиции Украины в Житомирской области, Государственную экологическую инспекцию Полесского округа. Кроме того, в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Минздрав и Государственную экологическую инспекцию направлены обращения о проверке учреждений здравоохранения Львова на соблюдение законодательства в сфере обращения с медицинскими отходами, а также субъектов хозяйствования относительно соблюдения требований лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами.

Депутаты Житомирского облсовета также просят власти Львова проверить медицинские учреждения на предмет надлежащего обращения и хранения медицинских отходов.

Напомним, из села Будичаны вывезли 80 тонн львовского мусора.
Тэги: мусор, свалка, облсовет, Львов
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Комментариев: 1
Читатель
1 Дмитрий (Читатель)   • 20:47:15, Сегодня [Материал]

Надо установить посты на дорогах на какое-то время ,. машины задерживать/ арестовывать/, водителей штрафовать . Короче, власть употребить, не боясь конфликта. Никакие увещевания не помогут. Может быть, надо конфисковать несколько машин.
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