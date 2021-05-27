Сброс мусора на Житомирщине: облсовет просит власти Львова разобраться с проблемой

«Мы, депутаты Житомирского областного совета, обеспокоены ситуацией, сложившейся в Житомирской области в связи с несанкционированным и самовольным размещением твердых бытовых и других отходов (в том числе медицинских) в не предусмотренных для того местах, что носит системный характер и имеет львовское происхождение», - говорится в обращении.