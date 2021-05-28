Завтра в Житомире Велодень: автомобилистов предупреждают о перекрытии улиц

29 мая в Житомире пройдет спортивное мероприятие "Велодень-2021". В рамках праздника состоится велопробег с участием нескольких тысяч велосипедистов. Начнется и закончится велопробег на площади Соборной
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В связи с этим временно перекроют некоторые улицы города.
По информации патрульной полиции, с 10:00 до 14:00 будет перекрыто движение:
- по площади Соборной;
- по Новому бульвару от ул. Пушкинская до ул. Малая Бердичевская;
- по ул. Малая Бердичевская до ул. Театральная.
Частично ограничено движение по маршруту велопробега с 11:00 до 12:00:
"Указанные выше улицы будут перекрываться с приближением колонны велосипедистов. Просим водителей учесть временные изменения в движении и заблаговременно спланировать свой маршрут"
- по ул. Малая Бердичевская до ул. Большая Бердичевская;
- ул. Театральная до ул. Киевская;
- по ул. Киевская до ул. Ивана Слеты;
- ул. Ивана Слеты до ул. Шевченко;
- ул. Шевченко - ул. Большая Бердичевская;
- ул. Малая Бердичевская до Нового бульвара.
, - сообщает полиция.
Маршрут велопробега