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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 28 » 08:58:04

Завтра в Житомире Велодень: автомобилистов предупреждают о перекрытии улиц

Сегодня, 08:58:04 1269 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завтра в Житомире Велодень: автомобилистов предупреждают о перекрытии улиц

 29 мая в Житомире пройдет спортивное мероприятие "Велодень-2021". В рамках праздника состоится велопробег с участием нескольких тысяч велосипедистов. Начнется и закончится велопробег на площади Соборной.

В связи с этим временно перекроют некоторые улицы города.



По информации патрульной полиции, с 10:00 до 14:00 будет перекрыто движение:
 
  • по площади Соборной;
  • по Новому бульвару от ул. Пушкинская до ул. Малая Бердичевская;
  • по ул. Малая Бердичевская до ул. Театральная.

Частично ограничено движение по маршруту велопробега с 11:00 до 12:00:
 
  • по ул. Малая Бердичевская до ул. Большая Бердичевская;
  • ул. Театральная до ул. Киевская;
  • по ул. Киевская до ул. Ивана Слеты;
  • ул. Ивана Слеты до ул. Шевченко;
  • ул. Шевченко - ул. Большая Бердичевская;
  • ул. Малая Бердичевская до Нового бульвара.

"Указанные выше улицы будут перекрываться с приближением колонны велосипедистов. Просим водителей учесть временные изменения в движении и заблаговременно спланировать свой маршрут", - сообщает полиция.
 

Маршрут велопробега



Тэги: Житомир, велодень, перекрытие улиц
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