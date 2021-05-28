На Житомирщине многодетный отец совершил самоподжог из-за конфликта с женой

"Пошел в подсобное помещение, где используя легковоспламеняющуюся жидкость, вылил часть на себя и после того поджег", - комментирует Алла Ващенко, пресс-секретарь полиции Житомирщины.

"Полицейские установили, что имело место злоупотребление алкоголем. И через эти моменты в семье возникали конфликты. Опрошенная жена подтвердила, что действительно между ними был затяжной конфликт. Она рассказала о том, что не впервые муж высказывал намерения покончить с собой", - сообщает издание.