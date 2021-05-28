На Житомирщине многодетный отец совершил самоподжог из-за конфликта с женой

В селе Курное Житомирской области многодетный отец совершил самоподжог из-за конфликтов в семье. Больше недели врачи боролись за жизнь 40-летнего Николая, однако огонь повредил более 50% тела и он погиб, сообщают "Факты".
Сначала односельчане считали трагедию несчастным случаем, якобы мужчина смалил курицу на ужин, решил прикурить сигарету и случайно поджег себя. Однако правоохранителям удалось выяснить, что поджог был попыткой суицида.
"Пошел в подсобное помещение, где используя легковоспламеняющуюся жидкость, вылил часть на себя и после того поджег", - комментирует Алла Ващенко, пресс-секретарь полиции Житомирщины.
А вот близкие люди, хоть и не на камеру, но признаются - Николай имел проблемы в семье и последнюю неделю жил у матери. Жена погибшего рассказала, что это была не первая попытка суицида.
"Полицейские установили, что имело место злоупотребление алкоголем. И через эти моменты в семье возникали конфликты. Опрошенная жена подтвердила, что действительно между ними был затяжной конфликт. Она рассказала о том, что не впервые муж высказывал намерения покончить с собой", - сообщает издание.
В полиции гибель мужчины расследуют по статье доведение до самоубийства, но пока подозреваемых нет.