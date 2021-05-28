Житомирська облрада закликає парламент запустити малу приватизацію в Україні

«Мала приватизація – це передача в приватні руки підприємств, що не мають стратегічного значення. Прикладом є непрацюючі заводи, занедбані приміщення, довгобуди, склади, гуртожитки, державні підприємства, що не розвиваються і отримують дохід на рівні оренди однокімнатної квартири. Такі та подібні їм об’єкти повинні знайти нових, ефективних власників, які на їхній базі створять робочі місця і платитимуть податки» - каже Людмила Кицак.