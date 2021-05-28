Житомирська облрада закликає парламент запустити малу приватизацію в Україні

На сесії обласної ради депутати ухвалили
звернення до Верховної Ради України з проханням ухвалити пакет законопроєктів щодо малої приватизації. «ЗА» проголосувало 56 депутатів.
Голова фракції «Слуга Народу» в Житомирській облраді Людмила Кицак пояснила, що мова йде про ухвалення законопроектів №№4572, 4573, 4574 і 4575, які усувають штучні бюрократичні перешкоди і спрощують процедуру підготовки до приватизації об’єктів державної та комунальної власності.
«Із-понад 3000 колись працюючих державних підприємств 1000 давно зупинилися, а їхні борги перевищують вартість. Близько 15% усього народного майна здається в оренду нелегально, збагачуючи корупціонерів. На наших очах занепадають колись працюючі підприємства. Руїнами стають державні склади та санаторії. Школи та гуртожитки, що за всі 30 років незалежності так ніхто і не добудував, перетворюються на купи сміття. І дуже часто такі об’єкти стають головним болем саме місцевої влади»
«Мала приватизація – це передача в приватні руки підприємств, що не мають стратегічного значення. Прикладом є непрацюючі заводи, занедбані приміщення, довгобуди, склади, гуртожитки, державні підприємства, що не розвиваються і отримують дохід на рівні оренди однокімнатної квартири. Такі та подібні їм об’єкти повинні знайти нових, ефективних власників, які на їхній базі створять робочі місця і платитимуть податки» - каже Людмила Кицак.
, - йдеться у зверненні.
Отже, депутати впевнені, що за допомогою малої приватизації вдасться вирішити питання довгобудів і занедбаних приміщень, запустити економіку, дати людям роботу у себе вдома, щоб вони не виїжджали за кордон, залучити додаткові кошти до місцевих бюджетів.
При цьому обласні депутати виступають проти приватизації об’єктів, що мають стратегічне значення. «Україна має зберегти контроль над підприємствами і активами, які мають стратегічний характер, належать до об’єктів критичної інфраструктури, оборони або мають важливе значення для народу України. Їхній статус і надалі має захищатися на рівні закону», - йдеться у тексті документу.
Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії "Слуга Народу"