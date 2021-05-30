Велодень-2021 собрал в Житомире 2 тысячи велосипедистов: фоторепортаж

29 мая в Житомире состоялся уже традиционный Велодень - праздник, призванный популяризировать здоровый образ жизни.
Велодень в Житомире отмечается уже в 15-й раз, однако общегородской велопробег состоялся в 14-й раз. В 2020 году из-за карантинных ограничений масштабний заезд велосипедистов не проводился.
В этом году, несмотря на пасмурную и прохладную погоду, на площади Соборной собрались около 2000 велосипедистов. Традиционно, в рамках праздника, колонна велосипедистов проехалась по центральным улицам города.
Кроме заезда, в программе праздника были активные локации, где обсуждали велоконцепцию города, фотозоны, велоквест и конкурсы.