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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 30 » 14:40:07

Велодень-2021 собрал в Житомире 2 тысячи велосипедистов: фоторепортаж

Сегодня, 14:40:07 544 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Велодень-2021 собрал в Житомире 2 тысячи велосипедистов: фоторепортаж

 29 мая в Житомире состоялся уже традиционный Велодень - праздник, призванный популяризировать здоровый образ жизни.

Велодень в Житомире отмечается уже в 15-й раз, однако общегородской велопробег состоялся в 14-й раз. В 2020 году из-за карантинных ограничений масштабний заезд велосипедистов не проводился.

В этом году, несмотря на пасмурную и прохладную погоду, на площади Соборной собрались около 2000 велосипедистов. Традиционно, в рамках праздника, колонна велосипедистов проехалась по центральным улицам города.

Кроме заезда, в программе праздника были активные локации, где обсуждали велоконцепцию города, фотозоны, велоквест и конкурсы.











Фото: Instagram / zhyto_best


 
Тэги: Житомир, велосипедисты, велодень, фоторепортаж
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