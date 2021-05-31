В Житомире автомобиль на скорости влетел в столб: водитель чудом не пострадал

В Житомире водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с металлическим ограждением и электроопорой.
По информации патрульной полиции
, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 мая около Чудновского моста.
"Водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. Пострадавших лиц нет. Патрульные полицейские оформили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП"
, - сообщает патрульная полиция.
Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения
. Вероятно, водитель не справился с управлением после того, как лопнуло заднее колесо автомобиля.