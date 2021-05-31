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В Житомире автомобиль на скорости влетел в столб: водитель чудом не пострадал

Сегодня, 08:39:40 703 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире автомобиль на скорости влетел в столб: водитель чудом не пострадал

 В Житомире водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с металлическим ограждением и электроопорой.

По информации патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 мая около Чудновского моста.

"Водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. Пострадавших лиц нет. Патрульные полицейские оформили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП", - сообщает патрульная полиция.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вероятно, водитель не справился с управлением после того, как лопнуло заднее колесо автомобиля.





Тэги: дтп, Житомир
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