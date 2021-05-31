Ушел из жизни председатель Новогуйвинской ОТГ Сергей Крутий

"Сергей Григорьевич Крутий всегда принимал активное участие в решении проблемных вопросов на территории Житомирского района. Уделял большое внимание и активно помогал в решении различных вопросов жителей Житомирского района, субъектов хозяйствования крупного, малого и среднего бизнеса, военных частей, которые находятся на территории Житомирского района и тому подобное.



Активно занимался общественной и волонтерской деятельностью - помогал военным и мирным жителям в зоне АТО и ООС. Сам лично более 40 раз доставлял военным различные ресурсы (средства личной безопасности, одежда (форма) зимнее оборудование и продукты питания; питьевая вода, средства связи; и т.д.). Сергей Григорьевич Крутий был участником Революции Достоинства, награжден нагрудным знаком "Залізний хрест" от Всеукраинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО", - сообщил областной совет.