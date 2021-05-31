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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Май » 31 » 10:32:22

Ушел из жизни председатель Новогуйвинской ОТГ Сергей Крутий

Сегодня, 10:32:22 219 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушел из жизни председатель Новогуйвинской ОТГ Сергей Крутий

 28 мая на 66-м году жизни скончался председатель Новогуйвинского поселкового совета - Сергей Григорьевич Крутий.

На сайте громады сообщается, что Сергей Крутий ушел из жизни после тяжелой болезни.

Прощание с главой ОТГ состоялось 30 мая в селе Скоморохи. Похоронили чиновника на Житомирском городском кладбище.
 

"Сергей Григорьевич Крутий всегда принимал активное участие в решении проблемных вопросов на территории Житомирского района. Уделял большое внимание и активно помогал в решении различных вопросов жителей Житомирского района, субъектов хозяйствования крупного, малого и среднего бизнеса, военных частей, которые находятся на территории Житомирского района и тому подобное.

Активно занимался общественной и волонтерской деятельностью - помогал военным и мирным жителям в зоне АТО и ООС. Сам лично более 40 раз доставлял военным различные ресурсы (средства личной безопасности, одежда (форма) зимнее оборудование и продукты питания; питьевая вода, средства связи; и т.д.). Сергей Григорьевич Крутий был участником Революции Достоинства, награжден нагрудным знаком "Залізний хрест" от Всеукраинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО", - сообщил областной совет.


Напомним, до должности председателя ОТГ Сергей Крутий был депутатом Житомирского районного совета 5 созыва (2006-2010 гг.), 6 созыва (2010-2015 гг.) и 7 созыва (с 2015 года по ноябрь 2020 года).
Тэги: Сергей Крутий, ОТГ, некролог, Смерть
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