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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 31 » 14:41:29

На месте мора рыбы взяли пробы воды: нашли превышение содержания азота, нитритов и фосфатов

Сегодня, 14:41:29 448 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На месте мора рыбы взяли пробы воды: нашли превышение содержания азота, нитритов и фосфатов

 В Андрушевском районе Житомирской области произошел мор рыбы. Убытки оценили в свыше 150 тыс. гривен. В пробах воды экологи обнаружили значительные превышения концентрации допустимой нормы веществ.

Об этом 31 мая сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

Гибель рыбы зафиксировали на пруду вблизи села Старая Котельная. Экологами были отобраны пробы воды из пруда в месте гибели рыбы и выше-ниже гибели рыбы для проведения лабораторных исследований.
 

"Выявлено превышение нормативов предельно-допустимых концентраций по основным показателям: - азота аммонийного - превышение в 18,6 раз; нитритов - в 6 раз; фосфатов в 8 раз; ХПК ​​(химическое потребление кислорода) в 4 раза, БПК (биохимическое потребление кислорода) в 8 раз, а также выявлено низкое содержание растворенного кислорода в воде 4,8 мг/литр при норме не менее 6 мл/литр", - объясняют экологи.


"Проведен обоснованный расчет причиненных убытков рыбному хозяйству – 153 тыс. 175 грн", - добавила экологическая инспекция.

Материалы по факту гибели рыбы и загрязнению водоема направлены в полицию.
Тэги: вода, мор рыбы, Житомирщина
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