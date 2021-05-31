На месте мора рыбы взяли пробы воды: нашли превышение содержания азота, нитритов и фосфатов

"Выявлено превышение нормативов предельно-допустимых концентраций по основным показателям: - азота аммонийного - превышение в 18,6 раз; нитритов - в 6 раз; фосфатов в 8 раз; ХПК ​​(химическое потребление кислорода) в 4 раза, БПК (биохимическое потребление кислорода) в 8 раз, а также выявлено низкое содержание растворенного кислорода в воде 4,8 мг/литр при норме не менее 6 мл/литр", - объясняют экологи.