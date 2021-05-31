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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 31 » 18:04:09

В Житомирской области начали вакцинировать от COVID тех, кто записался через «Дію»

Сегодня, 18:04:09 405 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области начали вакцинировать от COVID тех, кто записался через «Дію»

 В Житомирской области на выходных 29-30 мая в области проходила иммунизация лиц, находящихся в листе ожидания в приложении "Дія".

Как сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА, вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd. было привито 95 жителей Житомирщины.

Вакцинацию проводили мобильные бригады в городах Бердичев, Житомир, Коростень и Новоград-Волынский.

Кроме того, сегодня, 31 мая, завершена ревакцинация работников Госпогранслужбы в Житомирской области - вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привили 150 пограничников.

По состоянию на 31.05.2021 в Житомирской области вакцинировано 7578 работников критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, ГМС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, Госпогранслужба, Госспецсвязи, военнослужащие ВСУ, МВД, органы прокуратуры).

Всего от COVID-19 в Житомирской области вакцинировали 38 293 человека.


 


Запись в очередь на вакцинацию

 
  • на сайте vaccination.covid19.gov.ua
  • через контакт-центр Минздрава: 0 800 60 20 19
  • через портал государственных услуг Дія
Тэги: вакцинация, Дія, коронавирус, Житомирская область
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Комментариев: 1
galapagos
1 Джордж (galapagos)   • 21:38:28, Сегодня [Материал]

конечно, бедную прокурватуру вне очереди...
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