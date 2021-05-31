В Житомирской области начали вакцинировать от COVID тех, кто записался через «Дію»

В Житомирской области на выходных 29-30 мая в области проходила иммунизация лиц, находящихся в листе ожидания в приложении "Дія".
Как сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА
, вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd. было привито 95 жителей Житомирщины.
Вакцинацию проводили мобильные бригады в городах Бердичев, Житомир, Коростень и Новоград-Волынский.
Кроме того, сегодня, 31 мая, завершена ревакцинация работников Госпогранслужбы в Житомирской области - вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привили 150 пограничников.
По состоянию на 31.05.2021 в Житомирской области вакцинировано 7578 работников критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, ГМС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, Госпогранслужба, Госспецсвязи, военнослужащие ВСУ, МВД, органы прокуратуры).
Всего от COVID-19 в Житомирской области вакцинировали 38 293 человека
.
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