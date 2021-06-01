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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 1 » 08:54:40

Вымогали $17500: в Житомире задержали банду рэкетиров. ФОТО

Сегодня, 08:54:40 1053 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вымогали $17500: в Житомире задержали банду рэкетиров. ФОТО

 В Житомире правоохранителями задержаны двое местных жителей, которые угрозами вымогали у частного предпринимателя 17 500 долларов несуществующего долга. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
 

"Злоумышленники, угрожая уничтожением имущества, из корыстных побуждений, требовали от частного предпринимателя передать им 17 500 долларов США под предлогом якобы долговых обязательств перед другим лицом", – говорится в сообщении.


31 мая рэкетиров задержали в Житомире на улице Шухевича, непосредственно во время получения ими части ранее оговоренной суммы – 5 000 долларов.



"В отношении одного из фигурантов дела областной прокуратурой еще раньше направлен в суд обвинительный акт по факту незаконного завладения транспортным средством, за возвращение которого другие лица также требовали денежные средства", – добавили в прокуратуре.

По факту вымогательства денежных средств открыто уголовное производство (ч.2 ст. 189 УК Украины).

Фото: прокуратура
Тэги: Житомир, Рэкет, вымогательство
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