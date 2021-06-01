Вымогали $17500: в Житомире задержали банду рэкетиров. ФОТО

В Житомире правоохранителями задержаны двое местных жителей, которые угрозами вымогали у частного предпринимателя 17 500 долларов несуществующего долга. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"Злоумышленники, угрожая уничтожением имущества, из корыстных побуждений, требовали от частного предпринимателя передать им 17 500 долларов США под предлогом якобы долговых обязательств перед другим лицом", – говорится в сообщении.
31 мая рэкетиров задержали в Житомире на улице Шухевича, непосредственно во время получения ими части ранее оговоренной суммы – 5 000 долларов.
"В отношении одного из фигурантов дела областной прокуратурой еще раньше направлен в суд обвинительный акт по факту незаконного завладения транспортным средством, за возвращение которого другие лица также требовали денежные средства"
, – добавили в прокуратуре.
По факту вымогательства денежных средств открыто уголовное производство (ч.2 ст. 189 УК Украины).
Фото: прокуратура