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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 1 » 11:57:34

С 2022 года в Украине запретят продавать пластиковые пакеты: Рада приняла закон

Сегодня, 11:57:34 825 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 2022 года в Украине запретят продавать пластиковые пакеты: Рада приняла закон

 В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная Рада сегодня, 1 июня, запретила их обращение. «За» документ проголосовали 297 парламентариев.

Речь идет о законопроекте №2051-1, который запрещает распространение магазинам, заведениям питания и обслуживания:
 
  • сверхлегких пластиковых пакетов;
  • легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;
  • оксоразлагаемых (оксо-биоразлагаемых) пластиковых пакетов.

Исключением станут пластиковые пакеты, ограничены величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Остальные пластиковые пакеты подлежат изъятию из обращения.

Кроме того, парламент запретил маркировать как «биоразлагаемые» пакеты, которые таковыми не являются, в том числе оксоразлагаемые.

Если учреждения торговли, питания и услуг поймали на платном или бесплатном распространении пластиковых пакетов, им придется заплатить штраф от 8,5 тыс. До 17 тыс. гривен. За повторное нарушение в течение трех месяцев - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Если же на бесплатном распространении пластиковых пакетов поймают другой субъект хозяйствования: штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен.

Закон еще должен подписать президент. Он вступит в силу на следующий день после опубликования. Однако большинство статей начнут действовать через 6 месяцев, а наказание за нарушение запрета начнет действовать через 9 месяцев.
Тэги: пластиковый пакет, Верховная Рада, запрет
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 13:53:54, Сегодня [Материал]

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