С 2022 года в Украине запретят продавать пластиковые пакеты: Рада приняла закон

В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная Рада сегодня, 1 июня, запретила их обращение. «За» документ проголосовали 297 парламентариев.
Речь идет о законопроекте №2051-1
, который запрещает распространение магазинам, заведениям питания и обслуживания:
- сверхлегких пластиковых пакетов;
- легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;
- оксоразлагаемых (оксо-биоразлагаемых) пластиковых пакетов.
Исключением станут пластиковые пакеты, ограничены величиной (225х345х450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Остальные пластиковые пакеты подлежат изъятию из обращения.
Кроме того, парламент запретил маркировать как «биоразлагаемые» пакеты, которые таковыми не являются, в том числе оксоразлагаемые.
Если учреждения торговли, питания и услуг поймали на платном или бесплатном распространении пластиковых пакетов, им придется заплатить штраф
от 8,5 тыс. До 17 тыс. гривен. За повторное нарушение в течение трех месяцев - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.
Если же на бесплатном распространении пластиковых пакетов поймают другой субъект хозяйствования: штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен.
Закон еще должен подписать президент. Он вступит в силу на следующий день после опубликования. Однако большинство статей начнут действовать через 6 месяцев, а наказание за нарушение запрета начнет действовать через 9 месяцев.