Житомирянин украл на предприятии 400 тонн сжиженного газа: сейчас он скрывается от полиции

Следователи полиции объявили подозрение начальнику газонаполнительной станции. 33-летнего житомирянина подозревают в хищении нескольких сотен тонн сжиженного газа.
По информации полиции, преступные действия мужчина совершал в 2018 году. Следствием установлено, что чиновник растратил сжиженный газ в общей сложности около 425 тонн на общую сумму более 5,4 млн гривен.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в феврале 2018 года между предприятием, на котором работал мужчина, и двумя обществами был заключен договор о приеме, хранении и выдаче сжиженного газа. В течение нескольких месяцев 2018 года начальник газонаполнительной станции давал указания своим подчиненным отгружать сжиженный газ якобы для предприятий, с которыми были заключены соглашения. Причем, мужчина знал, что на самом деле топливо не будет доставлено в эти общества. Таким образом с помощью специализированных автоцистерн с территории предприятия вывозился сжиженный газ и передавался посторонним лицам", - сообщает ГУ Нацполции Житомирской области.
В полиции отмечают, что после каждой такой загрузки транспортных средств руководитель станции получал от работников экземпляры соответствующих товарно-транспортных накладных. Впрочем, в бухгалтерию эти документы не предоставлял, чтобы скрыть свою преступную деятельность.
Мужчина сейчас скрывается от правоохранительных органов. Объявленное подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, следователи полиции направили по месту жительства мужа средствами почтовой связи.
Законодательством указанные противоправные действия, совершенные в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.