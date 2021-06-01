Житомирянин украл на предприятии 400 тонн сжиженного газа: сейчас он скрывается от полиции

"В ходе досудебного расследования установлено, что в феврале 2018 года между предприятием, на котором работал мужчина, и двумя обществами был заключен договор о приеме, хранении и выдаче сжиженного газа. В течение нескольких месяцев 2018 года начальник газонаполнительной станции давал указания своим подчиненным отгружать сжиженный газ якобы для предприятий, с которыми были заключены соглашения. Причем, мужчина знал, что на самом деле топливо не будет доставлено в эти общества. Таким образом с помощью специализированных автоцистерн с территории предприятия вывозился сжиженный газ и передавался посторонним лицам", - сообщает ГУ Нацполции Житомирской области.