Житомир получил из госбюджета более 10 млн грн субвенции

2 июня исполнительный комитет городского совета принял решение «О распределении субвенции и перераспределение расходов бюджета». Речь идет о распределении субвенции из государственного бюджета на развитие социально-экономической инфраструктуры.
Как сообщает городской совет
, при содействии народных депутатов от Житомира Игоря Герасименко и Сергея Кузьминых бюджет Житомирской городской ОТГ получил 10 млн 126 тыс. грн на реализацию 12 проектов.
В частности, в детсаде №30 за 2 млн 210 тыс. грн проведут реконструкцию спортплощадки, а еще на 120 тыс. грн приобретут мебель.
2 млн 536 тыс. грн направили на реконструкцию спортивной площадки на ул. Витрука, 35.
Вторая городская больница получила 3,6 млн грн на приобретение диагностической рентгеновской системы и 1,4 млн грн - на ультразвуковую систему.
Остальные средства потратят на разработку проектно-сметных документаций.