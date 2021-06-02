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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Июнь » 2 » 14:14:54

Житомир получил из госбюджета более 10 млн грн субвенции

Сегодня, 14:14:54 408 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир получил из госбюджета более 10 млн грн субвенции

 2 июня исполнительный комитет городского совета принял решение «О распределении субвенции и перераспределение расходов бюджета». Речь идет о распределении субвенции из государственного бюджета на развитие социально-экономической инфраструктуры.

Как сообщает городской совет, при содействии народных депутатов от Житомира Игоря Герасименко и Сергея Кузьминых бюджет Житомирской городской ОТГ получил 10 млн 126 тыс. грн на реализацию 12 проектов.

В частности, в детсаде №30 за 2 млн 210 тыс. грн проведут реконструкцию спортплощадки, а еще на 120 тыс. грн приобретут мебель.

2 млн 536 тыс. грн направили на реконструкцию спортивной площадки на ул. Витрука, 35.

Вторая городская больница получила 3,6 млн грн на приобретение диагностической рентгеновской системы и 1,4 млн грн - на ультразвуковую систему.

Остальные средства потратят на разработку проектно-сметных документаций.




Скриншоты из приложения к проекту решения
Тэги: Житомир, исполком, субвенции
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