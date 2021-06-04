В Житомирской области в охваченном огнем доме погибли отец и сын

В городе Коростень во время пожара в частном доме погибли двое мужчин: отец и сын. Пожар возник ночью 4 июня на одной из улиц города. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по ЧС.
"В 00:39 4 июня по экстренному номеру "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, в г. Коростень. На место происшествия было немедленно скоординировано два дежурных отделения спасателей. В ходе тушения в доме были обнаружены тела двух мужчин - отца и сына, 1945 и 1981 г.р. соответственно"
, - говорится в сообщении.
Кроме того, с предварительным диагнозом отравление угарным газом госпитализирован в больницу их знакомый, который заходил к ним в гости. Мужчина смог покинуть дом самостоятельно еще до прибытия спасателей.
В 00:47 пожар был локализован и в 02:10 ликвидирован. Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении. Окончательные обстоятельства выясняются специалистами.