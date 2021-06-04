Слетел в кювет и перевернулся: в Житомирской области ДТП с пострадавшими

Утром 4 июня в Житомирской области на автомобильной дороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщили в Telegram-канале
патрульной полиции Житомирской области.
"Сегодня около 5 часов утра инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошло на автомобильной дороге Киев-Чоп с участием автомобиля Volkswagen"
, - говорится в сообщении.
Как установили патрульные полицейские, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на колесоотбойник после чего съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили травмы, их госпитализировали в больницу.
Патрульными полицейскими обеспечена охрана места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: патрульная полиция