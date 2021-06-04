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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 4 » 09:49:34

Слетел в кювет и перевернулся: в Житомирской области ДТП с пострадавшими

Сегодня, 09:49:34 807 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Слетел в кювет и перевернулся: в Житомирской области ДТП с пострадавшими

 Утром 4 июня в Житомирской области на автомобильной дороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Житомирской области.

"Сегодня около 5 часов утра инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошло на автомобильной дороге Киев-Чоп с участием автомобиля Volkswagen", - говорится в сообщении.

Как установили патрульные полицейские, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на колесоотбойник после чего съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили травмы, их госпитализировали в больницу.

Патрульными полицейскими обеспечена охрана места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомирщина, дтп
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