Велике будівництво на Житомирщині: в обласному протитуберкульозному диспансері триває реконструкція корпусу під інфекційне відділення

У рамках реалізації на Житомирщині програми Президента «Велике будівництво» пріоритетним напрямком є розбудова соціальної інфраструктури, необхідної для забезпечення життєдіяльності кожного жителя області. У смт Гуйва Житомирського району в обласному протитуберкульозному диспансері Житомирської обласної ради проводиться реконструкція лікувального корпусу (дитяче відділення) під інфекційне відділення.



Про це повідомляють на сайті Житомирської ОДА,

Ідея реалізації проєкту виникла у зв’язку із поширенням захворюваності на COVID-19 та нестачею спеціалізованих інфекційних відділень для госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію.

Реалізація проєкту дозволить створити нове сучасне інфекційне відділення розраховане на 40 пацієнтів. Забезпечити його новим обладнанням, лікувальною та діагностичною апаратурою і створити безпечні умови для лікування інфекційних хворих.

Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА, в існуючій двоповерховій будівлі буде виконано перепланування для розміщення двох відділень:

гострих кишкових інфекцій (1-й поверх); повітряно-крапельних інфекцій (2-поверх).

Проєктом передбачається увесь комплекс заходів із підвищення енергоефективності будівлі (утеплення фасадів, підвалів, горища, заміна покрівлі, віконних та дверних блоків). Також будуть оновлені всі інженерні мережі, устаткування та сантехніка.

У плані благоустрою передбачається спеціальний майданчик для дезінфекції транспортних засобів приймального відділення, а також майданчик для кисневого пункту. Будуть впорядковані газони та проїзди.

Для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та організації внутрішньо-лікарняних перевозок запроєктовано медичний ліфт.

На сьогодні демонтовано внутрішнє оздоблення, підлоги, покрівля. Здійснюється перепланування приміщень, монтаж нових перегородок, влаштування нового даху.

Загальна кошторисна вартість проєкту 48043,75 тис.грн. Реконструкцію заплановано виконати за 2 роки. Фінансування буде здійснюватися з державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету.

Проєкт розбито на ІІ черги:

вартість І черги – 35,0 млн грн (реконструкція внутрішніх приміщень, влаштування покрівлі);

вартість ІІ черги – 13,0 млн грн (утеплення та оздоблення фасадів, благоустрій території, підключення до зовнішніх інженерних мереж).

Видатки на поточний рік передбачено у сумі 25000,0 тис.грн:

кошти ДФРР – 22500,0 тис.грн;

кошти обласного бюджету 2500,0 тис.грн.

На сьогодні касові видатки складають 2378,14 тис.грн, у тому числі:

кошти ДФРР – 1388,14 тис.грн;

кошти обласного бюджету – 990,00 тис.грн.

Нагадаємо, що у рамках Програми Президента «Велике будівництво» у Житомирській області триває активна стадія робіт із реконструкції приміщень обласної клінічної лікарні. А також завершено реконструкцію приймального відділення у відділення екстреної медичної допомоги лікувального корпусу у Новограді-Волинському.



