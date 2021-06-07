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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 7 » 08:28:02

В житомирской школе испытали интеллектуальную систему видеонаблюдения

Сегодня, 08:28:27 630 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирской школе испытали интеллектуальную систему видеонаблюдения

 В Житомире в школе №6 тестировали интеллектуальную видеосистему, которая дает возможность распознавать температуру тела в автоматическом режиме и вести родительский контроль.

Как пояснили в городском совете, система определяет температуру тела дистанционно. В случае обнаружения отклонения от заданной нормы камера издает звуковой и визуальный сигнал, что служит уведомлением для персонала школы и является поводом для дополнительной проверки ребенка или другого человека, входящего в помещение заведения.

"Такая система помогает защитить здоровье участников образовательного процесса, избежать контакта с людьми, имеющими симптомы заболевания", - отмечают в городском совете.
 

Фото: ЖГС

Камеры можно использовать и для других аналитических целей: дополнительной опцией является "родительский контроль", которая дает возможность определить, или ребенок находится в школе. Два телефонных номера "подвязываются" к данным ученика - и родители могут получать информацию о том, что ребенок заходит в школу или выходит из заведения.

Функционал системы включает и возможность ведения "черного списка", который срабатывает, как только "нежелательное лицо" появляется в камере.
 

"Тестируемая система - классная! Будем работать в этом направлении. Главное - улучшить безопасность детей и учителей в школе современными методами", - сказал городской голова Сергей Сухомлин.

 
Тэги: видеосистема, Житомир, школа, безопасность
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:19:30, Сегодня [Материал]

заяву киберполицаям по этому факту родители надеюсь уже написали?
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