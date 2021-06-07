В житомирской школе испытали интеллектуальную систему видеонаблюдения

В Житомире в школе №6 тестировали интеллектуальную видеосистему, которая дает возможность распознавать температуру тела в автоматическом режиме и вести родительский контроль.
Как пояснили в городском совете, система определяет температуру тела дистанционно. В случае обнаружения отклонения от заданной нормы камера издает звуковой и визуальный сигнал, что служит уведомлением для персонала школы и является поводом для дополнительной проверки ребенка или другого человека, входящего в помещение заведения.
"Такая система помогает защитить здоровье участников образовательного процесса, избежать контакта с людьми, имеющими симптомы заболевания", - отмечают в городском совете.
Фото: ЖГС
Камеры можно использовать и для других аналитических целей: дополнительной опцией является "родительский контроль", которая дает возможность определить, или ребенок находится в школе. Два телефонных номера "подвязываются" к данным ученика - и родители могут получать информацию о том, что ребенок заходит в школу или выходит из заведения.
Функционал системы включает и возможность ведения "черного списка", который срабатывает, как только "нежелательное лицо" появляется в камере.
"Тестируемая система - классная! Будем работать в этом направлении. Главное - улучшить безопасность детей и учителей в школе современными методами", - сказал городской голова Сергей Сухомлин.