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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 7 » 09:51:56

Суд вынес приговор бухгалтеру, который украл на работе более 300 тыс. гривен

Сегодня, 09:51:56 595 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд вынес приговор бухгалтеру, который украл на работе более 300 тыс. гривен

 Жительница Житомирской области, работая в детсадах в должности бухгалтера, украла бюджетные средства на сумму более 300 тыс. грн. За хищение средств суд наказал женщину лишением свободы на 3 года. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной прокуратуре.
 

"По данным судебного разбирательства, чиновница, работая в должности бухгалтера в двух детсадах города Радомышль и начисляя зарплату работникам этих коммунальных учреждений, налоги на доходы физических лиц перечисляла на собственные банковские карточки", - информирует ведомство.


Отмечается, что в течение 2019 года обвиняемая завладела бюджетными средствами на сумму 320 тыс. грн.

Приговором Радомышльского районного суда от 03.06.2021 лицо признано виновным в совершении преступлений по ч.ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать административно-хозяйственные должности, связанные с хранением и учетом денежных средств и материальных ценностей сроком на 3 года.

Также приговором суда удовлетворен иск о взыскании с осужденной причиненного бюджету ущерба.

"В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован", - добавили в прокуратуре.
Тэги: суд, хищение, бухгалтер
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