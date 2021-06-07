Суд вынес приговор бухгалтеру, который украл на работе более 300 тыс. гривен

Жительница Житомирской области, работая в детсадах в должности бухгалтера, украла бюджетные средства на сумму более 300 тыс. грн. За хищение средств суд наказал женщину лишением свободы на 3 года. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областной прокуратуре.
"По данным судебного разбирательства, чиновница, работая в должности бухгалтера в двух детсадах города Радомышль и начисляя зарплату работникам этих коммунальных учреждений, налоги на доходы физических лиц перечисляла на собственные банковские карточки", - информирует ведомство.
Отмечается, что в течение 2019 года обвиняемая завладела бюджетными средствами на сумму 320 тыс. грн.
Приговором Радомышльского районного суда от 03.06.2021 лицо признано виновным в совершении преступлений по ч.ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать административно-хозяйственные должности, связанные с хранением и учетом денежных средств и материальных ценностей сроком на 3 года.
Также приговором суда удовлетворен иск о взыскании с осужденной причиненного бюджету ущерба.
"В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован"
, - добавили в прокуратуре.