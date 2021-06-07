Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Суд вынес приговор бухгалтеру, который украл на работе более 300 тыс. гривен - 7 Июня 2021