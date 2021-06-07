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Ночью в пригороде Житомира разбился мотоциклист: он погиб на месте ДТП

Сегодня, 13:56:41 654 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью в пригороде Житомира разбился мотоциклист: он погиб на месте ДТП

 В селе Глубочица Житомирского района мотоциклист не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. От полученных травм мужчина погиб. Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, ДТП произошло ночью 7 июня.

"7 июня около 1:20 в полицию поступило сообщение об обнаружении на автодороге в с. Глубочица опрокинутого мотоцикла и тела человека", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель мотоцикла Yamaha, 48-летний житель села, двигаясь по улице, возле одного из частных домов не справился с управлением и выехал на складируемые на обочине камни, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Фото: ГУНП

К сожалению, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

"Сейчас по факту ДТП правоохранители проводят соответствующие проверки", - добавили в полиции.
Тэги: дтп, Житомир
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