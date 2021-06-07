Ночью в пригороде Житомира разбился мотоциклист: он погиб на месте ДТП

В селе Глубочица Житомирского района мотоциклист не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. От полученных травм мужчина погиб. Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области, ДТП произошло ночью 7 июня.
"7 июня около 1:20 в полицию поступило сообщение об обнаружении на автодороге в с. Глубочица опрокинутого мотоцикла и тела человека"
, - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель мотоцикла Yamaha, 48-летний житель села, двигаясь по улице, возле одного из частных домов не справился с управлением и выехал на складируемые на обочине камни, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Фото: ГУНП
К сожалению, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.
"Сейчас по факту ДТП правоохранители проводят соответствующие проверки"
, - добавили в полиции.