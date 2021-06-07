Лісівники Житомирщини вже розводять зайців та фазанів, а далі – диких качок. ФОТО

На днях журналістам Житомира лісівники області показали два своїх нових проєкти з розведення птахів та тварин. Пересічній людині здається, що лісівники займаються тільки деревами у лісі, проте недарма Житомирське обласне управління поєднує у собі лісове та мисливське господарство. І про останнє піде наша мова далі.
Вольєр з зайцями у Радомишлі - перший в області, та другий на всю Україну
Ви мабуть чули, а деякі і бачили, як лісівники розводять оленів та кабанів. А зараз вони «пішли» ще далі: у Радомишлі на території ДП "Радомишльське ЛМГ" його працівники цього року збудували вольєр, для розведення зайця-русака. Здавалося б, навіщо розводити зайців? Їх і так багато у природі, - подумає багато хто. Проте лісівники з цим незгодні. За їх словами популяція зайців на території Житомирщини значною мірою зменшилась завдяки розвитку сільського господарства. Користувачі сільгоспугідь регулярно проводять оброблення полів різноманітними отрутохімікатами, а у щоденний раціон зайців входять сільськогосподарські культури з полів. Зайчики їдять ці отруєні рослини і вмирають…І ми теж їмо ці «органічні» продукти. Так-так.
У вольєрі зайців утримують у напіввільних умовах, не приручаючи їх. За словами лісівників, першими мешканцями стали зайці, яких вони врятували від смерті минулого року під лісових пожеж у Овруцькому районі. Зараз у вольєрі проживають 5 дорослих зайців, та ще 5 маленьких, які вже тут народилися. Вони проживають у клітках, та згодом будуть переміщенні на огороджену територію просто неба, спеціально для них засіяли ціле поле з вівса та люцерни. А ще для них буде багато хованок.
Лісівники планують, розводячи зайців, поступово випускати їх у ліс, на території, де полювання заборонено. За їх планом це має бути щороку 50-70 тварин. Розмножуються вони досить добре, ну як їх родичі – кролики.
Другий новий проєкт не менш цікавий – біля с. Глибочок на території Пилипівського лісництва також у цьому році збудували вольєр для розведення фазанів. Це – перший фазанарій у нашій області. Для нього з Вінницької області придбали фазанів дворічного віку.
Птахи мешкають у просторих клітках, групами з 3-4 самок (курочок) та 1-го самця (півника). Курочками та півниками фазанів називають самі лісівники та їх доглядальниця, яка порається з ними двічі на день. А маленькі фазанята дуже схожі на курчат. Кожна з цих груп протягом дня несе яйця, приблизно 40 у день, які далі закладають у інкубатор та «висиджують».
- Наша мета – за короткий проміжок часу досягти максимального результату, - пояснюють лісівники участь у проєкті інкубатору, та жартують, що вони не можуть чекати, доки комусь з самок фазанів здумається сісти на яйця та висиджувати їх. Доглядальниця Гайдащук Ніла розказує, що вже є 200 пташенят, зараз вони, допоки не наберуть сил – живуть у карантинних умовах, а як підростуть, то будуть у загальному вольєрі. За словами її та лісівників ці птахи дуже полохливі, у природніх умовах вони зазвичай живуть на узліссі, люблять ховатися у кущі та чагарники. По досягненню 500 доросленьких фазанів в результаті їх розведення, пташок також випустять у ліс – лісівники хочуть збільшити їх популяцію на Поліссі.
Після того, як тварини та птахи опиняться у лісі – лісівники не планують з ними прощатися. На місцях їх підгодівлі та масових скупчень вони встановили багато фотопасток, які цілодобово фотографують усіх, хто потрапляє в їх поле зору. Таким чином можна слідкувати за мешканцями лісів. До того ж, за словами лісівників, єгері знають усіх місцевих диких мешканців просто в обличчя, адже це - їх робота.
Тим часом триває будівництво третього об’єкту – на території ДП «Лугинське ЛГ» лісівники будуть качатник, у якому будуть розводити диких качок. Подробиці незабаром.
Сергій Харчук для "Журналу Житомира"
Автори фото: Наталя Горай (ЖОУЛМГ) та Анна Максименко (Житомир.інфо)