Банда из соседней области обворовывала на Житомирщине богатые дома

"В начале этого года в одном из сел Коростенщины была совершена дерзкая кража из домовладения семьи местных предпринимателей. Воспользовавшись отъездом хозяев, в их дом попали незваные гости, подобрали ключ к входной двери. С дома вынесли значительную сумму денежных средств в иностранной валюте и золотые ювелирные изделия. Оперативники криминальной полиции ГУНП и Овручского отделения осуществили комплекс следственно-розыскных мероприятий, в том числе негласных, и вышли на двух жителей г. Ровно", - рассказывают правоохранители.