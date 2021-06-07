Банда из соседней области обворовывала на Житомирщине богатые дома

Правоохранители разоблачили "гастролеров" из Ровенской области, которые обворовывали в северных районах Житомирщины дома состоятельных жителей. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"В начале этого года в одном из сел Коростенщины была совершена дерзкая кража из домовладения семьи местных предпринимателей. Воспользовавшись отъездом хозяев, в их дом попали незваные гости, подобрали ключ к входной двери. С дома вынесли значительную сумму денежных средств в иностранной валюте и золотые ювелирные изделия. Оперативники криминальной полиции ГУНП и Овручского отделения осуществили комплекс следственно-розыскных мероприятий, в том числе негласных, и вышли на двух жителей г. Ровно", - рассказывают правоохранители.
По обоснованному подозрению полиции оказались мужчины в возрасте 21-го и 31-го годов. 4 июня житомирские полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства обоих, в результате которых изъяли доказательства противоправной деятельности и отдельные вещи, похищенные из дома предпринимателей.
"В ходе досудебного расследования следователи установили, что жители добирались на Житомирщину самостоятельно на легковых автомобилях, в том числе с номерными знаками еврорегистрации и выбирали богатые дома. Так, в настоящее время проверяется информация о причастности их к еще двум подобным кражам на севере Житомирщины"
, - добавили правоохранители.
По действующему законодательству кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 185 УК) наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.