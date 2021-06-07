Житомирянка Юлия Елистратова завоевала «золото» на этапе Кубка Европы. ФОТО

Лидер сборной Украины, житомирянка Юлия Елистратова победила на этапе Кубка Европы по триатлону, который проходил в Днепре. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 17 стран.
"Впервые в сезоне состав нашей команды на родной земле возглавила cамая сильная триатлетка Украины Юлия Елистратова. Конечно, именно житомирянку, и вполне небезосновательно называли главной фавориткой женского зачета! Тем более, что Юля ежегодно завоевывала в Днепре победу - а обычно на Сичеславской земли ее преимущество над соперницами было из разряда неоспоримых. Однако, за два последних "пандемических" года менялись не только все законы и правила, по которым привык существовать мир, но и "расклады" в мировом триатлоне. Отсутствие соревновательного календаря в 2020-м и его хаотическое восстановление в 2021 году делали невозможной любую аналитическую работу! Кто и в какой форме, кто появился из новых атлеток, а кто оставил спорт - ответы на эти и другие вопросы могла дать только сама дистанция"
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По итогам плавательного сегмента соревнований среди женщин, в группе лидеров закрепились сразу несколько украинок, лучшую позицию среди которых завоевала для себя Дарья Москаленко. Значительно вперед вырвались две триатлетки - итальянка Бьянка Серени и британка София Грин. Однако, уже на велоэтапе, как это нередко бывает, основная группа догнала девушек и слилась в один единый крупный пелетон с Елистратовой в составе.
"После прохождения второй транзитной зоны на мгновение показалось, что уже на беговой дистанции Юлия Елистратова легко и непринужденно возьмет свое и оставит всех конкуренток далеко позади. Однако, иное мнение имели как минимум двое атлеток - это вышеупомянутая британка София Грин и норвежка Сольви Ловсет. И если Грин таки не выдержала чемпионского темпа и впоследствии "согласилась" на бронзовую медаль, то скандинавка заставила нервничать как Елистратову, так и многочисленных болельщиков на Сичеславской набережной города Днепра до заключительных миллиметров дистанции", - информирует ФТУ.
Финиш оказался яркой иллюстрацией классики мирового триатлона - девушки преодолевали метр за метром на расстоянии одной руки. Фантастическая поддержка болельщиков, умноженная на бойцовские качества и отличную функциональную форму позволили выйти победительницей из этой микродуэли именно Елистратовой. Юля на крейсерской скорости прервала финишную ленту и завоевала свою первую международную победу в этом сезоне.
Фото: ФТУ / ETU European Triathlon Union