Житомирянка Юлия Елистратова завоевала «золото» на этапе Кубка Европы. ФОТО

"После прохождения второй транзитной зоны на мгновение показалось, что уже на беговой дистанции Юлия Елистратова легко и непринужденно возьмет свое и оставит всех конкуренток далеко позади. Однако, иное мнение имели как минимум двое атлеток - это вышеупомянутая британка София Грин и норвежка Сольви Ловсет. И если Грин таки не выдержала чемпионского темпа и впоследствии "согласилась" на бронзовую медаль, то скандинавка заставила нервничать как Елистратову, так и многочисленных болельщиков на Сичеславской набережной города Днепра до заключительных миллиметров дистанции", - информирует ФТУ.