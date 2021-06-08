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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 8 » 08:56:34

В Житомирской области фура «легла» на бок после жесткой аварии

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В Житомирской области фура «легла» на бок после жесткой аварии

 В Житомирской области на трассе Киев-Чоп грузовик столкнулся с автомобилем и перевернулся. ДТП произошло 8 июня около 7 часов утра.

Об этом сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Житомирской области.
 

"Водитель грузовика выехал на встречную полосу движения, совершил столкновение с автомобилем Nissan, после чего грузовой автомобиль съехал в кювет", - отметили патрульные полицейские.


Водителя грузового транспортного средства с травмами госпитализировали в больницу.

"На месте происшествия работают следователи. Патрульные полицейские обеспечивают охрану места происшествия", - добавили правоохранители.



Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомирская область
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