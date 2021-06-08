В Житомирской области фура «легла» на бок после жесткой аварии

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп грузовик столкнулся с автомобилем и перевернулся. ДТП произошло 8 июня около 7 часов утра.
Об этом сообщили в Telegram-канале
патрульной полиции Житомирской области.
"Водитель грузовика выехал на встречную полосу движения, совершил столкновение с автомобилем Nissan, после чего грузовой автомобиль съехал в кювет", - отметили патрульные полицейские.
Водителя грузового транспортного средства с травмами госпитализировали в больницу.
"На месте происшествия работают следователи. Патрульные полицейские обеспечивают охрану места происшествия"
, - добавили правоохранители.
Фото: патрульная полиция