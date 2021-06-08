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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 8 » 09:56:31

Кабмин ослабил карантин в Украине: что изменилось?

Сегодня, 09:56:20 636 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кабмин ослабил карантин в Украине: что изменилось?

 Правительство решило ослабить в Украине карантин. Теперь массовые мероприятия смогут посетить больше людей, а заведениям питания позволят работать круглосуточно. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины.

Так, разрешено проведение массовых мероприятий с участием больше одного человека на 4 кв м, если мероприятие проводится на открытом воздухе, или заполненностью двух третей мест – если в зале. 

Если все участники и посетители будут иметь негативные ПЦР-тесты или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации, никакие ограничения не применяются.

Кинотеатры и другие культурные заведения могут заполнять свои залы на две трети. Размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом или более 50 мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале.

Спортивные мероприятия также разрешено проводить  с заполненностью двух третей мест.

Работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 м.

Кроме того, разрешена работа дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах.

Также правительство разрешило работу хостелов и кемпингов.

Тэги: Карантин, украина
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Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:04:24, Сегодня [Материал]

Кроме того, разрешена работа дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах.

А хіба до сьогодні робота нічних клубів та дискотек була де-факто заборонена? Влада живе десь у паралельній реальності.
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