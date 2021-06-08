Кабмин ослабил карантин в Украине: что изменилось?

Правительство решило ослабить в Украине карантин. Теперь массовые мероприятия смогут посетить больше людей, а заведениям питания позволят работать круглосуточно. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины
.
Так, разрешено проведение массовых мероприятий с участием больше одного человека на 4 кв м, если мероприятие проводится на открытом воздухе, или заполненностью двух третей мест – если в зале.
Если все участники и посетители будут иметь негативные ПЦР-тесты или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации, никакие ограничения не применяются.
Кинотеатры и другие культурные заведения
могут заполнять свои залы на две трети. Размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом или более 50 мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале.
Спортивные мероприятия
также разрешено проводить с заполненностью двух третей мест.
Работа ресторанов
разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 м.
Кроме того, разрешена работа дискотек
, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах.
Также правительство разрешило работу хостелов и кемпингов.