Людмила Зубко анонсувала освітній тренінг для сімейних лікарів Житомира «Подолаємо інсульт разом»!

"Друзі! Як і обіцяла, вже з 14 червня для сімейних лікарів Житомира стартує освітній проект "Подолаємо інсульт разом", в рамках якого проведемо онлайн-тренінг "Інсульт: роль та компетенції фахівців первинної ланки». Про це повідомила депутатка житомирської міської ради Людмила Зубко на своїй сторінці у FB
.
«Інсульт або «судинна катастрофа» - не лише прерогатива людей пенсійного віку, її жертвами можуть стати активні молоді люди. За статистикою, в Україні щорічно трапляється близько 130 тис інсультів, до 40% пацієнтів – люди працездатного віку помирають протягом першого місяця від початку захворювання. А щорічні втрати економіки України від інсульту сягають 100 млрд. грн на рік. Світовий досвід останніх десятиліть показує, що завдяки вчасній і правильній профілактиці вдалося знизити випадки інсульту - на 50%. Тож роль саме сімейних лікарів у цьому процесі є надважливою»
, - зазначила Людмила Зубко.
Співорганізатором навчання є Українська асоціація боротьби з інсультом.
Протягом 2 тижнів у форматі навчальних вебінарів і відео-лекцій провідні неврологи і кардіологи поділяться передовими знаннями та практичними навичками щодо профілактики інсульту - захворювання, яке стало для багатьох родин реальною проблемою.
Участь у тренінгу безкоштовна. Учасникам необхідно зареєструватись і заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://forms.gle/LN5h1gDvpbZiE2i28
За результатами тренінгу сімейні лікарі отримають сертифікати.
Більш детальна інформація про тренінг та програма за посиланням: https://bit.ly/3uU8MSN
Долучайтесь! Чекаємо вас на тренінгу!