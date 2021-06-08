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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 8 » 11:10:23

Людмила Зубко анонсувала освітній тренінг для сімейних лікарів Житомира «Подолаємо інсульт разом»!   PR  

Сегодня, 11:10:23 255 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Людмила Зубко анонсувала освітній тренінг для сімейних лікарів Житомира «Подолаємо інсульт разом»!

 "Друзі! Як і обіцяла, вже з 14 червня для сімейних лікарів Житомира стартує освітній проект "Подолаємо інсульт разом", в рамках якого проведемо онлайн-тренінг "Інсульт: роль та компетенції фахівців первинної ланки». Про це повідомила депутатка житомирської міської ради Людмила Зубко на своїй сторінці у FB.

«Інсульт або «судинна катастрофа» - не лише прерогатива людей пенсійного віку, її жертвами можуть стати активні молоді люди. За статистикою, в Україні щорічно трапляється близько 130 тис інсультів, до 40% пацієнтів – люди працездатного віку помирають протягом першого місяця від початку захворювання. А щорічні втрати економіки України від інсульту сягають 100 млрд. грн на рік. Світовий досвід останніх десятиліть показує, що завдяки вчасній і правильній профілактиці вдалося знизити випадки інсульту - на 50%. Тож роль саме сімейних лікарів у цьому процесі є надважливою», - зазначила Людмила Зубко.

Співорганізатором навчання є Українська асоціація боротьби з інсультом.
 
Протягом 2 тижнів у форматі навчальних вебінарів і відео-лекцій провідні неврологи і кардіологи поділяться передовими знаннями та практичними навичками щодо профілактики інсульту - захворювання, яке стало для багатьох родин реальною проблемою.

Участь у тренінгу безкоштовна. Учасникам необхідно зареєструватись і  заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://forms.gle/LN5h1gDvpbZiE2i28

За результатами тренінгу сімейні лікарі отримають сертифікати.

Більш детальна інформація про тренінг та програма за посиланням: https://bit.ly/3uU8MSN

Долучайтесь! Чекаємо вас на тренінгу!


 
Тэги: профилактика, врачи, Зубко Людмила, инсульт
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 15:34:26, Сегодня [Материал]

как может человек без медицинского образования учить врачей лечить???
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