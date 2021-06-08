В селе под Житомиром мужчина зарезал пенсионерку и едва не убил ее родственников

В селе Сингуры Житомирского района мужчина ножом зарезал 67-летнюю женщину, а дочери и зятю погибшей нанес ножевые ранения в грудь. Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, резник с места происшествия скрылся, его разыскали аж в соседней Винницкой области.
"Инцидент произошео поздно вечером 5 июня в с. Сингуры Житомирского района. Около 23 часов в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в одном из домов констатирована смерть 67-летней хозяйки. Также в доме находились раненые 38-летняя дочь погибшей и 45-летний мужчина. При осмотре на теле погибшей женщины эксперты обнаружили ранения острым предметом в грудную клетку, от которого, по заключению специалистов, и наступила смерть", - информирует полиция Житомирской области.
Мужчину и его жену с колото-резаными ранами медики госпитализировали в больницу.
Личность подозреваемого оперативники установили быстро. Это 55-летний односельчанин потерпевших. Однако ни по месту жительства, ни у людей из ближайшего круга общения его не было.
6 июня винницкие полицейские по ориентировке житомирских коллег задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в г. Могилев-Подольский. Сейчас его передали житомирским полицейским.
"О мужчине известно, что ранее он уже попадал в поле зрения полицейских и даже был осужден в 2019 к условному сроку исполнения наказания за незаконное хранение боеприпасов. Весной 2021 года в его доме полицейские снова изъяли самодельную гранату. Сейчас, после необходимых процессуальных действий, решается вопрос об объявлении ему по этому факту подозрения", - рассказали правоохранители.
В полиции выясняют мотивы убийства и проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. По действующему законодательству мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.