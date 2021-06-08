В селе под Житомиром мужчина зарезал пенсионерку и едва не убил ее родственников

"Инцидент произошео поздно вечером 5 июня в с. Сингуры Житомирского района. Около 23 часов в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в одном из домов констатирована смерть 67-летней хозяйки. Также в доме находились раненые 38-летняя дочь погибшей и 45-летний мужчина. При осмотре на теле погибшей женщины эксперты обнаружили ранения острым предметом в грудную клетку, от которого, по заключению специалистов, и наступила смерть", - информирует полиция Житомирской области.

"О мужчине известно, что ранее он уже попадал в поле зрения полицейских и даже был осужден в 2019 к условному сроку исполнения наказания за незаконное хранение боеприпасов. Весной 2021 года в его доме полицейские снова изъяли самодельную гранату. Сейчас, после необходимых процессуальных действий, решается вопрос об объявлении ему по этому факту подозрения", - рассказали правоохранители.