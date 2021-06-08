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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 8 » 14:23:49

13-летний подросток после ссоры с родителями сбежал из дома: он нашелся аж в Киеве

Сегодня, 14:23:49 177 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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13-летний подросток после ссоры с родителями сбежал из дома: он нашелся аж в Киеве

 13-летний парень отреагировал на воспитательную беседу с родителями бегством из дома. Всю ночь родные и полицейские искали его в Житомире и по друзьям. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"7 июня вечером в полицию поступило сообщение об исчезновении 13-летнего подростка из пригорода Житомира. Жительница Глубочицкой территориальной громады рассказала правоохранителям, что после воспитательной беседы ушел из дома ее 13-летний сын и место нахождения его неизвестно", - информирует полиция.


Мобильный телефон парень оставил дома, в тоже время имел с собой определенную сумму денег. Самостоятельные поиски родителей не дали результатов.
 

"Для розыска ребенка личный состав отдела полиции №1 был поднят по тревоге. К розыскным мероприятиям привлекались кинологи и служебные собаки. В течение ночи полицейские отрабатывали места возможного пребывания подростка, связывались с его друзьями, проверяли хостелы и городские вокзалы. Около 6 утра следующего дня родителям мальчика позвонили родственники из столицы и сообщили о неожиданном юном госте на их пороге", - добавили в ГУНП.


Как выяснилось, подросток маршруткой добрался до Киева и самостоятельно разыскал в столице родственников. Всю ночь мальчик провел в подъезде их дома, стесняясь своего позднего визита. Лишь утром нажал на дверной звонок.

Подростка передали родителям. С семьей сейчас работает ювенальный полицейский.
Тэги: Подросток, розыск, Киев, сбежал из дома
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