13-летний подросток после ссоры с родителями сбежал из дома: он нашелся аж в Киеве

"7 июня вечером в полицию поступило сообщение об исчезновении 13-летнего подростка из пригорода Житомира. Жительница Глубочицкой территориальной громады рассказала правоохранителям, что после воспитательной беседы ушел из дома ее 13-летний сын и место нахождения его неизвестно", - информирует полиция.
"Для розыска ребенка личный состав отдела полиции №1 был поднят по тревоге. К розыскным мероприятиям привлекались кинологи и служебные собаки. В течение ночи полицейские отрабатывали места возможного пребывания подростка, связывались с его друзьями, проверяли хостелы и городские вокзалы. Около 6 утра следующего дня родителям мальчика позвонили родственники из столицы и сообщили о неожиданном юном госте на их пороге", - добавили в ГУНП.