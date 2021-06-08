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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 8 » 15:27:08

Героический поступок: в Житомире мужчина спас соседа из горящего здания

Вчера, 15:27:08 607 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Героический поступок: в Житомире мужчина спас соседа из горящего здания

 Ночью 8 июня в Житомире на улице Восточной на территории частного домовладения загорелась летняя кухня. В это время в помещиении находился мужчина. Его спас сосед, который первым поспел на помощь и вызвал спасателей.

"Он немедленно прибежал на территорию двора, а когда подошел к летней кухне, то услышал человеческий стон. Внутри находился житель дома, он был в сознании, но вероятно надышался дымом, так как очень кашлял. Очевидец вывел его на свежий воздух и позвонил в экстренные службы", - сообщили "ЖЖ" в областном управлении Государственной службы Украины по ЧС.

На тушение пожара привлекались пожарные 2-й пожарно-спасательной части. Спасатели ликвидировали пожар и не допустили переброску пламени на жилой дом.

По информации Управления по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА, жителя дома, мужчину 1970 года рождения, с ожогами II степени туловища и нижних конечностей госпитализировали в ожоговое отделение Житомирской областной клинической больницы.

Причины возникновения возгорания устанавливаются специалистами.
Тэги: Житомир, пожар
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