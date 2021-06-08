Героический поступок: в Житомире мужчина спас соседа из горящего здания

Ночью 8 июня в Житомире на улице Восточной на территории частного домовладения загорелась летняя кухня. В это время в помещиении находился мужчина. Его спас сосед, который первым поспел на помощь и вызвал спасателей.
"Он немедленно прибежал на территорию двора, а когда подошел к летней кухне, то услышал человеческий стон. Внутри находился житель дома, он был в сознании, но вероятно надышался дымом, так как очень кашлял. Очевидец вывел его на свежий воздух и позвонил в экстренные службы"
, - сообщили "ЖЖ
" в областном управлении Государственной службы Украины по ЧС.
На тушение пожара привлекались пожарные 2-й пожарно-спасательной части. Спасатели ликвидировали пожар и не допустили переброску пламени на жилой дом.
По информации Управления по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА, жителя дома, мужчину 1970 года рождения, с ожогами II степени туловища и нижних конечностей госпитализировали в ожоговое отделение Житомирской областной клинической больницы.
Причины возникновения возгорания устанавливаются специалистами.