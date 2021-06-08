Щойно почнеться сезон-2022, «Велика реставрація» стартує без розкачки – Тимошенко

Амбітний план відновити 150 замків, музеїв, палаців та інших пам'ятників культури буде виконаний за три роки. Зараз головне завдання «Великої реставрації» - підготувати всю необхідну проєктну документацію, розповів в інтерв'ю «Фактам»
заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Цей проєкт теж входить у програму президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Ми розуміємо, що фахівців з реставрації набагато менше, ніж з будівництва доріг. Такою роботою займаються унікальні компанії та експерти», - сказав Тимошенко, який координує «Велике будівництво».
«Там кілька категорій об'єктів: ті, що стоять на балансі Міністерства культури, й ті, що на балансах обладміністрацій і міст. Ці об'єкти теж можна реставрувати за гроші з держбюджету в співфінансуванні з місцевою владою. В цьому році вже почалася реставрація багатьох з них», - заявив він.
На інших об'єктах головне завдання - підготувати проєктно-кошторисну документацію. Оскільки відновленням культурних об'єктів ніхто не займався, документація відсутня, а краще, що є - план будівлі в директора музею.
«Саме тому ми й переглянули всю систему «Великого будівництва». Зараз займаємося проєктно- кошторисною документацією об'єктів, до яких приступимо в наступному році. Потім будуть тендери і, щойно почнеться сезон 2022 року, реставрація стартує без розкачки. Але реставрація - це не будівництво, а довгий і тонкий процес, який може розтягнутися на два-три роки»
, - пояснив Тимошенко.
Раніше Тимошенко повідомляв
, що в Києві на ВДНГ за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» створять сучасний урбан-парк, аналогів якому немає в Європі