Щойно почнеться сезон-2022, «Велика реставрація» стартує без розкачки – Тимошенко

«Цей проєкт теж входить у програму президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Ми розуміємо, що фахівців з реставрації набагато менше, ніж з будівництва доріг. Такою роботою займаються унікальні компанії та експерти», - сказав Тимошенко, який координує «Велике будівництво».



«Там кілька категорій об'єктів: ті, що стоять на балансі Міністерства культури, й ті, що на балансах обладміністрацій і міст. Ці об'єкти теж можна реставрувати за гроші з держбюджету в співфінансуванні з місцевою владою. В цьому році вже почалася реставрація багатьох з них», - заявив він.