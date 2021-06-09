Для школьников со всей области провели в Житомире масштабный спортивный праздник. ВИДЕО

8 июня на центральном стадионе "Полесье" в Житомир состоялась Всеукраинская физкультурно-оздоровительная акция "Рух – це здорово". Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня защиты детей, рассказали в ОГА.
В празднике приняли участие более 1000 школьников со всей области, для них подготовили: зарядку, легкоатлетический забег, спортивные мини-турниры.
Кроме того, для детей организовали десятки локаций с различными видами спорта, а также несколько зон, где можно почувствовать себя, например, настоящим десантником или участником рыцарских боев.