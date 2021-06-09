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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 9 » 08:37:44

Для школьников со всей области провели в Житомире масштабный спортивный праздник. ВИДЕО

Сегодня, 08:37:44 507 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для школьников со всей области провели в Житомире масштабный спортивный праздник. ВИДЕО

 8 июня на центральном стадионе "Полесье" в Житомир состоялась Всеукраинская физкультурно-оздоровительная акция "Рух – це здорово". Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня защиты детей, рассказали в ОГА.

В празднике приняли участие более 1000 школьников со всей области, для них подготовили: зарядку, легкоатлетический забег, спортивные мини-турниры.

Кроме того, для детей организовали десятки локаций с различными видами спорта, а также несколько зон, где можно почувствовать себя, например, настоящим десантником или участником рыцарских боев.

Как сообщалось, из-за проведения праздника полиция перекрывала движение транспорта в районе городского парка.
 
Тэги: Спорт, Житомир, дети, праздник
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