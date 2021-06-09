У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів

«Впевнений, що ми побачимо тисячі поправок до законопроєкту. Кожен депутат і кожна фракція захочуть додати щось своє. Можуть бути й альтернативні законопроєкти. Але врешті ми пройдемо цей шлях та ухвалимо цей важливий закон», – заявив Арахамія.