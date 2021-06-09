Житомир может приобрести в Швеции 50 б/у автобусов. ФОТО

Власти Житомира рассматривают возможность приобретения бывших в употреблении автобусов из Европы. Речь идет о партии из 50 автобусов Volvo, работающих на газе. Они сейчас находятся в Швеции.
Об этом в интервью изданию Житомир инфо
рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
По словам мэра города, стоимость одного автобуса составляет около 9,6 тыс. евро. Вся партия вместе с растаможкой и доставкой будет стоить около 1,5 млн евро.
"Эти автобусы можно закупить и они не дорогие. В Швеции на этом предприятии, где планируем покупать автобусы, работает житомирянин, который уже 30 лет живет в Швеции, это они вышли на нас, предложили. Стоимость такого автобуса 9 600 евро, если брать новый белорусского производства, то он будет стоить 150 000 евро. Но мы посчитали стоимость растаможивания, она будет около 20 000 евро. То есть один автобус обойдется примерно в 30 000 евро, вместе с доставкой - 35 000, за 50 автобусов нужно 1,5 млн евро", - сказал Сергей Сухомлин.
Решение о приобретении автобусов еще не принято. Вопрос обсуждают депутаты городского совета.
Фото предоставлены городским головой / Житомир инфо