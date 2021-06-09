Житомир может приобрести в Швеции 50 б/у автобусов. ФОТО

"Эти автобусы можно закупить и они не дорогие. В Швеции на этом предприятии, где планируем покупать автобусы, работает житомирянин, который уже 30 лет живет в Швеции, это они вышли на нас, предложили. Стоимость такого автобуса 9 600 евро, если брать новый белорусского производства, то он будет стоить 150 000 евро. Но мы посчитали стоимость растаможивания, она будет около 20 000 евро. То есть один автобус обойдется примерно в 30 000 евро, вместе с доставкой - 35 000, за 50 автобусов нужно 1,5 млн евро", - сказал Сергей Сухомлин.