У Бердичеві відкрили нове відділення екстреної медичної допомоги. ФОТО

У Житомирській області набирає обертів програма Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» - повідомляють у Житомирській ОДА. Реалізація загальнонаціональної програми сприяє розбудові соціальної інфраструктури області та відповідно підвищенню ефективності надання послуг жителям Житомирщини, - переконані працівники облдержадміністрації.

Сьогодні, 11 червня, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко разом із народними депутатами України від Житомирської області та керівництвом району відкрили у місті Бердичів відділення екстреної медичної допомоги.

«Відкриття на Житомирщині ще одного відділення екстреної медичної допомоги є прикладом ефективної співпраці та відповідального ставлення до інтересів громади з боку держави, місцевої влади та керівництва медичного закладу. Завдяки програмі Президента «Велике будівництво» ми маємо можливість зробити доступнішими для населення всі необхідні соціальні послуги, що є надважливим для кожного жителя області», – наголосив Віталій Бунечко.

У рамках програми «Велике будівництво» відділення створено шляхом реконструкції І поверху частини нежитлової будівлі операційного корпусу.

За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, реалізацію проєкту розпочато у 2020 році за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах.

Проєкт з реконструкції виконано згідно з рекомендаціями МОЗ України, викладених у брендбуці для відділень екстреної медичної допомоги.

Так, проєктом було передбачено:

перепланування частини приміщень першого поверху з влаштуванням нових стін та перегородок;

заміну віконних та дверних заповнень;

капітальний ремонт внутрішніх приміщень;

встановлення нових сантехнічних приладів;

ремонт ганків, пандусів та козирків.

Також проєктом було передбачено збільшення площі приймального відділення на 234 кв.м (було 755 кв.м, стало 989 кв.м).

Нагадаємо, що у рамках реалізації в Житомирській області програми Президента «Велике будівництво» 07 червня у Коростишівській центральній районній лікарні ім. Д.І. Потєхіна відбулося відкриття відділення екстреної медичної допомоги, участь у якому взяла перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко.

Довідково. Загальна кошторисна вартість проєкту – 8 961,514 тис. грн. За кошти субвенції профінансовано – 7 380,410 тис. грн. За рахунок співфінансування з місцевого бюджету – 603,458 тис. грн.

Основні будівельні роботи завершено у грудні 2020 року.



















