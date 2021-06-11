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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 11 » 16:22:08

У Бердичеві відкрили нове відділення екстреної медичної допомоги. ФОТО

Вчера, 16:22:24 325 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Бердичеві відкрили нове відділення екстреної медичної допомоги. ФОТО

У Житомирській області набирає обертів програма Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» - повідомляють у Житомирській ОДА. Реалізація загальнонаціональної програми сприяє розбудові соціальної інфраструктури області та відповідно підвищенню ефективності надання послуг жителям Житомирщини, - переконані працівники облдержадміністрації. 

Сьогодні, 11 червня, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко разом із народними депутатами України від Житомирської області та керівництвом району відкрили у місті Бердичів відділення екстреної медичної допомоги.

«Відкриття на Житомирщині ще одного відділення екстреної медичної допомоги є прикладом ефективної співпраці та відповідального ставлення до інтересів громади з боку держави, місцевої влади та керівництва медичного закладу. Завдяки програмі Президента «Велике будівництво» ми маємо можливість зробити доступнішими для населення всі необхідні соціальні послуги, що є надважливим для кожного жителя області», – наголосив Віталій Бунечко.

У рамках програми «Велике будівництво» відділення створено шляхом реконструкції І поверху частини нежитлової будівлі операційного корпусу.

За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, реалізацію проєкту розпочато у 2020 році за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах.

Проєкт з реконструкції виконано згідно з рекомендаціями МОЗ України, викладених у брендбуці для відділень екстреної медичної допомоги.

Так, проєктом було передбачено:

  • перепланування частини приміщень першого поверху з влаштуванням нових стін та перегородок;
  • заміну віконних та дверних заповнень;
  • капітальний ремонт внутрішніх приміщень;
  • встановлення нових сантехнічних приладів;
  • ремонт ганків, пандусів та козирків.

Також проєктом було передбачено збільшення площі приймального відділення на 234 кв.м (було 755 кв.м, стало 989 кв.м).

Нагадаємо, що у рамках реалізації в Житомирській області програми Президента «Велике будівництво» 07 червня у Коростишівській центральній районній лікарні ім. Д.І. Потєхіна відбулося відкриття відділення екстреної медичної допомоги, участь у якому взяла перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко.

Довідково. Загальна кошторисна  вартість проєкту – 8 961,514 тис. грн. За кошти субвенції профінансовано – 7 380,410 тис. грн. За рахунок співфінансування з місцевого бюджету – 603,458 тис. грн.

Основні будівельні роботи завершено у грудні 2020 року. 









Тэги: медицинская помощь
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