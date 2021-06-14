Знижка від МЦ Асклепій на ПЛР для виїзду за кордон!

Медичний Центр Асклепій приготував унікальну пропозицію для своїх клієнтів! З 1-го по 31-е червня вартість ПЛР тесту на COVID-19 для вильоту за кордон складатиме 650 грн
.
ПЛР тест на COVID-19
- це дослідження, яке дозволяє виявити генетичний матеріал збудника коронавірусу в мазку з носоглотки та ротоглотки в день обстеження. Багато країн вимагають наявності негативного результату такого тесту на англійській мові. А без такого документу перетин кордону забороняється.
Економте кошти при здачі аналізу для вильоту та після прильоту! Економія 200 гривень та ніяких нервів! В медичному центрі Асклепій забронюють для Вас час, аби Вам не довелось нервувати та шукати де здати аналіз.
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Що таке ПЛР-діагностика?
Цей сучасний метод тестування розшифровується як полімеразна ланцюгова реакція. Суть даного лабораторного дослідження полягає в значному збільшенні мінімальних концентрацій шуканих фрагментів ДНК або ж РНК в забраному матеріалі. Дане тестування вважається особливо точним і дозволяє виявити навіть поодинокі копії вірусу.
Термін проведення аналізу в лабораторії МЦ Асклепій - від 5 годин
. При цьому пацієнту зовсім не потрібно колоти палець або здавати кров з вени. Тому цей варіант тестування зручний навіть для маленьких дітей.
Кому варто пройти тест ПЛР на COVID-19?
Тестування на коронавірус необхідно при:
Тест ПЛР допоможе запобігти можливому поширенню коронавірусу.
- Недавньому поверненні з-за кордону або перед вильотом в деякі країни;
- Наявності симптомів, що насторожують;
- Недавньому контакті з хворою людиною;
- Турботі про своє здоров'я і здоров'я близьких людей.
Лабораторія МЦ Асклепій: переваги
Ми працюємо для вашої безпеки та комфорту:
- Забір аналізу для поїздки за кордон проводиться в окремих пунктах, що виключає контакти з потенційно хворими людьми;
- Переклад результатів тестування на англійську мову є абсолютно безкоштовним;
- Аналізи видаються на бланку з QR-кодом, що дає можливість легко і безпроблемно пройти перевірку в аеропорту;
- При негативному результаті відбувається зняття обсервації в мобільному додатку «ДіЯ вдома».