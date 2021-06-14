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Главная » Новости » Житомир » 2021 » Июнь » 14 » 09:24:52

Знижка від МЦ Асклепій на ПЛР для виїзду за кордон!     Реклама  

Сегодня, 09:24:52 642 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Знижка від МЦ Асклепій на ПЛР для виїзду за кордон!

 Медичний Центр Асклепій приготував унікальну пропозицію для своїх клієнтів! З 1-го по 31-е червня вартість ПЛР тесту на COVID-19 для вильоту за кордон складатиме 650 грн

ПЛР тест на COVID-19 - це дослідження, яке дозволяє виявити генетичний матеріал збудника коронавірусу в мазку з носоглотки та ротоглотки в день обстеження. Багато країн  вимагають наявності негативного результату такого тесту на англійській мові. А без такого документу перетин кордону забороняється.

Економте кошти при здачі аналізу для вильоту та після прильоту! Економія 200 гривень та ніяких нервів! В медичному центрі Асклепій забронюють для Вас час, аби Вам не довелось нервувати та шукати де здати аналіз.

МЦ Асклепій - це висока якість та оперативність за доступною ціною! Відпочивай без перешкод!
 

Що таке ПЛР-діагностика?


Цей сучасний метод тестування розшифровується як полімеразна ланцюгова реакція. Суть даного лабораторного дослідження полягає в значному збільшенні мінімальних концентрацій шуканих фрагментів ДНК або ж РНК в забраному матеріалі. Дане тестування вважається особливо точним і дозволяє виявити навіть поодинокі копії вірусу.

Термін проведення аналізу в лабораторії МЦ Асклепій - від 5 годин. При цьому пацієнту зовсім не потрібно колоти палець або здавати кров з вени. Тому цей варіант тестування зручний навіть для маленьких дітей.
 

Кому варто пройти тест ПЛР на COVID-19?


Тестування на коронавірус необхідно при:
 
  • Недавньому поверненні з-за кордону або перед вильотом в деякі країни;
  • Наявності симптомів, що насторожують;
  • Недавньому контакті з хворою людиною;
  • Турботі про своє здоров'я і здоров'я близьких людей.

Тест ПЛР допоможе запобігти можливому поширенню коронавірусу.


Лабораторія МЦ Асклепій: переваги


Ми працюємо для вашої безпеки та комфорту:
 
  • Забір аналізу для поїздки за кордон проводиться в окремих пунктах, що виключає контакти з потенційно хворими людьми;
  • Переклад результатів тестування на англійську мову є абсолютно безкоштовним;
  • Аналізи видаються на бланку з QR-кодом, що дає можливість легко і безпроблемно пройти перевірку в аеропорту;
  • При негативному результаті відбувається зняття обсервації в мобільному додатку «ДіЯ вдома».

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Комментариев: 1
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1 Гугиль (google)   • 09:52:27, Сегодня [Материал]

ахаха...не канает укр. тест... ) зря выброшенные деньги
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