Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. 170 тысяч убытков: экс-чиновнице исполнительной службы в Житомире сообщили о подозрении - 14 Июня 2021