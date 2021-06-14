170 тысяч убытков: экс-чиновнице исполнительной службы в Житомире сообщили о подозрении

В Житомире бывшую чиновницу исполнительной службы подозревают в злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб почти на 170 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Житомирская областная прокуратура.
По данным следствия
, уголовное преступление совершено государственным исполнителем отдела принудительного исполнения решений Управления ГИС Главного территориального управления юстиции в области (теперь название изменено) в марте 2017 года.
"Госисполнитель должна была передать автомобиль марки Skoda Oktavia Tour, на который наложен арест за банковские обязательства житомирянина, на ответственное хранение. Однако подозреваемая передала лицам, которые, вместо надлежащего хранения, paзyкoмплeктoвaли автомобиль и завладели запчастями на сумму почти 170 тыс. грн. Такими неправомерными действиями владельцу автомобиля нанесен ущерб на указанную сумму", - информирует ведомство.
Бывшей чиновнице государственной исполнительной службы сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для других лиц (ч. 1 ст. 364 УК Украины).
"Досудебное расследование проводит Житомирское райуправление полиции. Житомирская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство"
, - добавила прокуратура.