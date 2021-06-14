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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 14 » 15:35:54

Компанія «Рудь» приймає дипломатів   PR  

Сегодня, 15:35:54 316 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Компанія «Рудь» приймає дипломатів

 Вже доброю традицією стали екскурсії дипломатів на виробництво «Житомирського маслозаводу». 

12 червня підприємство відвідала група дипломатів та співробітників посольств Чехії, Італії, Литви, Франції, США, ФРН та представництва ООН. 

В дегустаційній залі гості скуштували різні види морозива та подивились фільм про компанію «Рудь»: історію підприємства, його досягнення, нагороди. Особливу цікавість викликала екскурсія на виробництво.  

Подібні заходи сприяють просуванню українських продуктів на закордонних ринках, підвищують імідж національних підприємств та роблять місто і область туристично привабливими.
 
Тэги: Рудь
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