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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 14 » 17:47:16

Скрывала беременность: подробности гибели младенца в селе на Житомирщине

Сегодня, 17:47:16 358 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скрывала беременность: подробности гибели младенца в селе на Житомирщине

 В Житомирской области в больницу попала женщина с осложнениями после самостоятельных родов. Полиция, которую вызвали медики, обыскала дом роженицы и нашла там тело младенца, замотанное в одеяло. По предварительным выводам экспертов, ребенок родился живым.

Как сообщает ТСН, о том, что женщина беременна, в селе никто не знал и не замечал. Новость, что она родила дома, а ребенок умер, разлетелась по селу, когда сюда приехала полиция.

"Все село шокировано, все люди, потому что никто этого не ожидал и никто не думал", — говорит жительница с. Великий Браталов Людмила Панчура.

Началось с того, что 37-летняя женщина вызвала домой семейного врача. Увидев сильное кровотечение, тот позвонил в скорую. Медики госпитализировали женщину в районную больницу, где она работает специалистом по статистике.

"В тяжелом состоянии с тяжелой кровопотерей. Уже выяснили, что были роды на дому", — говорит главный врач Любарской ЦРБ Ярослав Рудницкий.

Где младенец, женщина не говорила, поэтому врачи сообщили в полицию. Когда следователи обыскали дом, нашли тело ребенка.
 

"В подсобном помещении нашли замотанное в одеяло тело младенца, девочки. По предварительному заключению, ребенок родился живым. Однако затем наступила внезапная смерть", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.


После допроса мужа и мамы роженицы, выяснилось, что о беременности женщины не знали даже они.

"Никто из ее окружения не подтвердил факт беременности, есть предположение, что она ее скрывала", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.

Родственники женщины из дома не выходят. Соседка говорит, они до сих пор не могут оправиться.

"Очень переживает и плачет. Это трагедия в семье и отец очень переживает. Он там вчера криком кричал", — говорит соседка Татьяна Шатрук.

О семье в селе говорят только хорошее. Родители работают, не пьянствуют, воспитывают троих детей, которым 12, 8 и 4 года.

"Я не могу даже представить, она настолько любит своих детей и, что могло произойти", — говорит соседка Татьяна Шатрук.
 

"Как мать, она прекрасная мать была, детки чистенькие, накормлены. Саша тоже замечательный отец", — добавляет жительница села, где произошла трагедия, Людмила Панчура.


Никаких жалоб на безнадзорность детей не было, говорят и в Службе по делам детей. Сейчас здесь ждут выводов следствия.
 

"Если будет установлено, что мать виновата, мы будем принимать решение в рамках действующего законодательства. У детей есть отец, у детей есть бабушки, дедушки, однозначно дети будут в семье", — говорит начальница Службы по делам детей Любарской ОТГ Леся Ющенко.


В полиции открыли производство. Умер младенец же или мать причинила ему вред, станет ясно после проведения экспертиз. Роженица сейчас в больнице, ее состояние улучшилось. А детей супругов пока забрали к себе бабушки.
Тэги: Житомирщина, роженица, младенец, Смерть
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Комментариев: 1
ELVA
1 Elva (ELVA)   • 18:46:20, Сегодня [Материал]

Возможно у неё было нарушение психики на почве беременности и родов. Такое бывает.
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