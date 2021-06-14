Скрывала беременность: подробности гибели младенца в селе на Житомирщине

"В подсобном помещении нашли замотанное в одеяло тело младенца, девочки. По предварительному заключению, ребенок родился живым. Однако затем наступила внезапная смерть", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.

"Как мать, она прекрасная мать была, детки чистенькие, накормлены. Саша тоже замечательный отец", — добавляет жительница села, где произошла трагедия, Людмила Панчура.

"Если будет установлено, что мать виновата, мы будем принимать решение в рамках действующего законодательства. У детей есть отец, у детей есть бабушки, дедушки, однозначно дети будут в семье", — говорит начальница Службы по делам детей Любарской ОТГ Леся Ющенко.