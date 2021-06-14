Скрывала беременность: подробности гибели младенца в селе на Житомирщине

В Житомирской области в больницу попала женщина с осложнениями после самостоятельных родов. Полиция, которую вызвали медики, обыскала дом роженицы и нашла там тело младенца, замотанное в одеяло. По предварительным выводам экспертов, ребенок родился живым
.
Как сообщает ТСН
, о том, что женщина беременна, в селе никто не знал и не замечал. Новость, что она родила дома, а ребенок умер, разлетелась по селу, когда сюда приехала полиция.
"Все село шокировано, все люди, потому что никто этого не ожидал и никто не думал"
, — говорит жительница с. Великий Браталов Людмила Панчура.
Началось с того, что 37-летняя женщина вызвала домой семейного врача. Увидев сильное кровотечение, тот позвонил в скорую. Медики госпитализировали женщину в районную больницу, где она работает специалистом по статистике.
"В тяжелом состоянии с тяжелой кровопотерей. Уже выяснили, что были роды на дому"
, — говорит главный врач Любарской ЦРБ Ярослав Рудницкий.
Где младенец, женщина не говорила, поэтому врачи сообщили в полицию. Когда следователи обыскали дом, нашли тело ребенка.
"В подсобном помещении нашли замотанное в одеяло тело младенца, девочки. По предварительному заключению, ребенок родился живым. Однако затем наступила внезапная смерть", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.
После допроса мужа и мамы роженицы, выяснилось, что о беременности женщины не знали даже они.
"Никто из ее окружения не подтвердил факт беременности, есть предположение, что она ее скрывала"
, — говорит пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.
Родственники женщины из дома не выходят. Соседка говорит, они до сих пор не могут оправиться.
"Очень переживает и плачет. Это трагедия в семье и отец очень переживает. Он там вчера криком кричал"
, — говорит соседка Татьяна Шатрук.
О семье в селе говорят только хорошее. Родители работают, не пьянствуют, воспитывают троих детей, которым 12, 8 и 4 года.
"Я не могу даже представить, она настолько любит своих детей и, что могло произойти"
, — говорит соседка Татьяна Шатрук.
"Как мать, она прекрасная мать была, детки чистенькие, накормлены. Саша тоже замечательный отец", — добавляет жительница села, где произошла трагедия, Людмила Панчура.
Никаких жалоб на безнадзорность детей не было, говорят и в Службе по делам детей. Сейчас здесь ждут выводов следствия.
"Если будет установлено, что мать виновата, мы будем принимать решение в рамках действующего законодательства. У детей есть отец, у детей есть бабушки, дедушки, однозначно дети будут в семье", — говорит начальница Службы по делам детей Любарской ОТГ Леся Ющенко.
В полиции открыли производство. Умер младенец же или мать причинила ему вред, станет ясно после проведения экспертиз. Роженица сейчас в больнице, ее состояние улучшилось. А детей супругов пока забрали к себе бабушки.