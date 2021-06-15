Пьяный житомирянин бросался ножами в полицейских, которые приехали задержать его за дебош

В Житомире пьяный мужчина избил свою 69-летнюю мать. На место происшествия приехали полицейские, чтобы задержать дебошира, однако едва сами не пострадали от его действий. События разворачивались в одном из многоквартирных домов на улице Киевской. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"14 июня житель многоквартирного дома по ул. Киевской, что в Житомире, сообщил по телефону "102", что сосед бьет 69-летнюю мать. Патрульные, прибывшие по указанному адресу, пообщались с женщиной, которая на тот момент была вынуждена бежать из своей квартиры. Пенсионерка рассказала, что сын проживает вместе с ней, но сейчас находится в состоянии опьянения и проявляет повышенную агрессию. Накануне, 13 июня, полицейские уже оформляли в отношении мужчины административные материалы за совершение домашнего насилия", - информируют правоохранители.
Полицейские начали переговоры с дебоширом, который закрылся в доме и угрожал расправой уже не только матери, но и правоохранителям.
"В какой-то момент мужчина открывал двери и демонстрировал ножи, которые держал в руках, а через некоторое время бросил один из них в 28-летнего патрульного, а следом - еще и вазу. К счастью, дебошир не попал"
, - сообщает ГУНП.
После таких агрессивных действий мужчины полицейские применили к нему спецсредства и задержали его. Дебошира доставили в районное управление полиции. Там выяснилось, что ранее 37-летний мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и лишь в апреле освободился из мест лишения свободы.
Сейчас ведется расследование. Предварительная правовая квалификация правонарушения - ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа...) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде заключения на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.