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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 15 » 17:43:50

Пьяный житомирянин бросался ножами в полицейских, которые приехали задержать его за дебош

Сегодня, 17:43:24 451 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяный житомирянин бросался ножами в полицейских, которые приехали задержать его за дебош

 В Житомире пьяный мужчина избил свою 69-летнюю мать. На место происшествия приехали полицейские, чтобы задержать дебошира, однако едва сами не пострадали от его действий. События разворачивались в одном из многоквартирных домов на улице Киевской. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"14 июня житель многоквартирного дома по ул. Киевской, что в Житомире, сообщил по телефону "102", что сосед бьет 69-летнюю мать. Патрульные, прибывшие по указанному адресу, пообщались с женщиной, которая на тот момент была вынуждена бежать из своей квартиры. Пенсионерка рассказала, что сын проживает вместе с ней, но сейчас находится в состоянии опьянения и проявляет повышенную агрессию. Накануне, 13 июня, полицейские уже оформляли в отношении мужчины административные материалы за совершение домашнего насилия", - информируют правоохранители.


Полицейские начали переговоры с дебоширом, который закрылся в доме и угрожал расправой уже не только матери, но и правоохранителям.

"В какой-то момент мужчина открывал двери и демонстрировал ножи, которые держал в руках, а через некоторое время бросил один из них в 28-летнего патрульного, а следом - еще и вазу. К счастью, дебошир не попал", - сообщает ГУНП.

После таких агрессивных действий мужчины полицейские применили к нему спецсредства и задержали его. Дебошира доставили в районное управление полиции. Там выяснилось, что ранее 37-летний мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и лишь в апреле освободился из мест лишения свободы.

Сейчас ведется расследование. Предварительная правовая квалификация правонарушения - ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа...) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде заключения на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Тэги: полиция, Житомир, дебошир
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