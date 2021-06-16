На Житомирщине расцвела лесная орхидея, занесенная в Красную книгу. ФОТО

В Житомирской области в ландшафтном заказнике «Багно» расцвела занесенная в Красную книгу гнездовка настоящая, которую еще называют лесной орхидеей. Об этом сообщает госпредприятие «Малинский лесхоз АПК» на странице в Facebook
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«На территории ГП «Малинский лесхоз АПК» гнездовка настоящая растет в ландшафтном заказнике местного значения «Багно», расположенном в 8-м квартале Ворсовского лесничества. Увидеть гнездовку - большая удача. Она цветет в короткий период в начале июня в тенистых лиственных и смешанных лесах, реже - в сосновых. Обычно ее побеги вырастают одиночно и далеко друг от друга, изредка - небольшими куртинами», - говорится в сообщении.
Гнездовку еще называют лесной орхидеей. Она питается растительными остатками, получая питательные вещества от грибов.
«Корневище растения похоже на гнездо и спрятано под землей. Гнездовка длительное время развивается под землей, а от прорастания из семени до появления наземных побегов проходит 8-10 лет»
, - рассказали в лесхозе.
Цветы лесной орхидеи бледные и мелкие, имеют сильный медовый запах, чем привлекают насекомых-опылителей. Гнездовка настоящая занесена в Красную книгу Украины.