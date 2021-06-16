На Житомирщине расцвела лесная орхидея, занесенная в Красную книгу. ФОТО

«На территории ГП «Малинский лесхоз АПК» гнездовка настоящая растет в ландшафтном заказнике местного значения «Багно», расположенном в 8-м квартале Ворсовского лесничества. Увидеть гнездовку - большая удача. Она цветет в короткий период в начале июня в тенистых лиственных и смешанных лесах, реже - в сосновых. Обычно ее побеги вырастают одиночно и далеко друг от друга, изредка - небольшими куртинами», - говорится в сообщении.