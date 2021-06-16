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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 16 » 08:22:15

На Житомирщине расцвела лесная орхидея, занесенная в Красную книгу. ФОТО

Сегодня, 08:22:15 1207 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине расцвела лесная орхидея, занесенная в Красную книгу. ФОТО

 В Житомирской области в ландшафтном заказнике «Багно» расцвела занесенная в Красную книгу гнездовка настоящая, которую еще называют лесной орхидеей. Об этом сообщает госпредприятие «Малинский лесхоз АПК» на странице в Facebook.
 

«На территории ГП «Малинский лесхоз АПК» гнездовка настоящая растет в ландшафтном заказнике местного значения «Багно», расположенном в 8-м квартале Ворсовского лесничества. Увидеть гнездовку - большая удача. Она цветет в короткий период в начале июня в тенистых лиственных и смешанных лесах, реже - в сосновых. Обычно ее побеги вырастают одиночно и далеко друг от друга, изредка - небольшими куртинами», - говорится в сообщении.


Гнездовку еще называют лесной орхидеей. Она питается растительными остатками, получая питательные вещества от грибов.

«Корневище растения похоже на гнездо и спрятано под землей. Гнездовка длительное время развивается под землей, а от прорастания из семени до появления наземных побегов проходит 8-10 лет», - рассказали в лесхозе.

Цветы лесной орхидеи бледные и мелкие, имеют сильный медовый запах, чем привлекают насекомых-опылителей. Гнездовка настоящая занесена в Красную книгу Украины.

Тэги: лес, Красная Книга, орхидея, Житомирщина
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