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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 16 » 10:03:01

Велике будівництво на Житомирщині: триває капітальний ремонт плавального басейну у Бердичеві. ВІДЕО

Сегодня, 10:03:39 454 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Велике будівництво на Житомирщині: триває капітальний ремонт плавального басейну у Бердичеві. ВІДЕО

Серед пріоритетів програми Президента України «Велике будівництво» – розвиток  спортивної інфраструктури. Так, у рамках реалізації програми на Житомирщині триває капітальний ремонт плавального басейну у Бердичеві, - повідомляють у Житомирській ОДА.

Міський плавальний басейн – єдиний на території міста заклад, в якому матимуть можливість займатися плаванням жителі різних вікових груп та категорій. Басейн відвідуватимуть вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, учні та студенти міста Бердичів. Також у плавальному басейні проводитиметься реабілітація дітей з інвалідністю.

Максимальна потужність закладу – 500 відвідувачів на день. Довжина чаші 25 м, яка розділена на 4 доріжки.

Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА, в даний проєкт включено усі роботи, необхідні для повноцінного функціонування басейну:

  • влаштування покрівлі;
  • встановлення нової вентиляційної системи;
  • встановлення додаткових котлів для автономної котельні;
  • утеплення та оздоблення фасаду приміщення;
  • оновлення сходів;
  • встановлення пандуса;
  • ремонт балкону та вхідної групи;
  • встановлення металевої огорожі навколо території.
     

Наразі тривають роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень та приміщень малого басейну.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 32690,427 тис.грн.

Будівельні роботи виконуються за кошти державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету.

Фінансування на реалізацію проєкту у 2021 році передбачено:

  • кошти ДФРР – 8500,0 тис.грн;
  • кошти місцевого бюджету – 944,444 тис.грн.
Тэги: Бердичев, басейн
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 16:55:55, Сегодня [Материал]

С улицы бассейн лучше выглядит чем Житомирский Авангард.
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