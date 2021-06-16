Велике будівництво на Житомирщині: триває капітальний ремонт плавального басейну у Бердичеві. ВІДЕО

Серед пріоритетів програми Президента України «Велике будівництво» – розвиток спортивної інфраструктури. Так, у рамках реалізації програми на Житомирщині триває капітальний ремонт плавального басейну у Бердичеві, - повідомляють у Житомирській ОДА.

Міський плавальний басейн – єдиний на території міста заклад, в якому матимуть можливість займатися плаванням жителі різних вікових груп та категорій. Басейн відвідуватимуть вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, учні та студенти міста Бердичів. Також у плавальному басейні проводитиметься реабілітація дітей з інвалідністю.

Максимальна потужність закладу – 500 відвідувачів на день. Довжина чаші 25 м, яка розділена на 4 доріжки.

Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА, в даний проєкт включено усі роботи, необхідні для повноцінного функціонування басейну:

влаштування покрівлі;

встановлення нової вентиляційної системи;

встановлення додаткових котлів для автономної котельні;

утеплення та оздоблення фасаду приміщення;

оновлення сходів;

встановлення пандуса;

ремонт балкону та вхідної групи;

встановлення металевої огорожі навколо території.



Наразі тривають роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень та приміщень малого басейну.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 32690,427 тис.грн.

Будівельні роботи виконуються за кошти державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету.

Фінансування на реалізацію проєкту у 2021 році передбачено: