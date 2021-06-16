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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 16 » 10:44:10

В Житомире посреди улицы сгорела машина: видео с места пожара

Сегодня, 10:44:10 1197 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире посреди улицы сгорела машина: видео с места пожара

 Утром 16 июня в Житомире на ходу загорелся легковой автомобиль ВАЗ. Инцидент произошел на улице Большой Бердичевской рядом с перекрестком с улицей Гагарина.

В соцсетях житомиряне опубликовали видео пожара. На кадрах видно, что огонь фактически полностью охватил машину.



По информации "Суспільне", сообщение о пожаре поступило в службу "101" в 9:07. На тушение автомобиля выезжали пожарные.

Ликвидировали пожар в 9:51. Огонь уничтожил переднюю часть машины вместе с моторным отсеком. Причину пожара устанавливают специалисты.





Фото: Суспільне
Тэги: пожар, Житомир, Большая Бердичевская
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