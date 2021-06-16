В Житомире посреди улицы сгорела машина: видео с места пожара

Утром 16 июня в Житомире на ходу загорелся легковой автомобиль ВАЗ. Инцидент произошел на улице Большой Бердичевской рядом с перекрестком с улицей Гагарина.
В соцсетях житомиряне опубликовали видео пожара. На кадрах видно, что огонь фактически полностью охватил машину.
По информации "Суспільне
", сообщение о пожаре поступило в службу "101" в 9:07. На тушение автомобиля выезжали пожарные.
Ликвидировали пожар в 9:51. Огонь уничтожил переднюю часть машины вместе с моторным отсеком. Причину пожара устанавливают специалисты.
Фото: Суспільне