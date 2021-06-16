В пригороде Житомира произошло лобовое столкновение автомобилей: подробности ДТП

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"Сегодня, около 11 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, которое произошла вблизи с. Станишовка", - говорится в сообщении.



В 13:00 в полиции Житомирской области сообщили, что виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную смугу.

Фото: патрульная полиция

"Предварительно, 58-летний водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь на 5 км автодороги Житомир-Сквира, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 35-летнего жителя г. Андрушевка", - говорится в сообщении .



Известно, что кроме водителей, травмировались пассажир микроавтобуса и его 8-летний сын.