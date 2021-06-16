В пригороде Житомира произошло лобовое столкновение автомобилей: подробности ДТП

16 июня в пригороде на трассе Житомир - Сквира произошло столкновение легковушки и микроавтобуса. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"Сегодня, около 11 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, которое произошла вблизи с. Станишовка", - говорится в сообщении.
По информации полиции, водители транспортных средств получили телесные повреждения. На месте ДТП работают медики и спасатели.
Движение на трассе частично затруднено. Патрульные полицейские обеспечивают охрану места происшествия и безопасность дорожного движения.
Причины ДТП сейчас устанавливают специалисты.
Фото: патрульная полиция
В 13:00 в полиции Житомирской области сообщили, что виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную смугу.
"Предварительно, 58-летний водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь на 5 км автодороги Житомир-Сквира, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 35-летнего жителя г. Андрушевка", - говорится в сообщении .
Известно, что кроме водителей, травмировались пассажир микроавтобуса и его 8-летний сын.