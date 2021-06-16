Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 16 Июня 2021    18:49:31
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 16 » 12:34:50

В пригороде Житомира произошло лобовое столкновение автомобилей: подробности ДТП

Сегодня, 12:34:48 909 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В пригороде Житомира произошло лобовое столкновение автомобилей: подробности ДТП

 16 июня в пригороде на трассе Житомир - Сквира произошло столкновение легковушки и микроавтобуса. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
 

"Сегодня, около 11 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, которое произошла вблизи с. Станишовка", - говорится в сообщении.


По информации полиции, водители транспортных средств получили телесные повреждения. На месте ДТП работают медики и спасатели.

Движение на трассе частично затруднено. Патрульные полицейские обеспечивают охрану места происшествия и безопасность дорожного движения. 

Причины ДТП сейчас устанавливают специалисты.

Фото: патрульная полиция
 
В 13:00 в полиции Житомирской области сообщили, что виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную смугу.
 
 
"Предварительно, 58-летний водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь на 5 км автодороги Житомир-Сквира, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 35-летнего жителя г. Андрушевка", - говорится в сообщении .

Известно, что кроме водителей, травмировались пассажир микроавтобуса и его 8-летний сын.
Тэги: Житомир, дтп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus